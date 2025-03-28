Adu Latar Belakang Pendidikan Ariel NOAH dengan Ahmad Dhani, Ternyata Sama-Sama Tak Selesai Kuliah Demi Berkarier Musik

JAKARTA - Adu latar belakang pendidikan Ariel NOAH dengan Ahmad Dhani yang sedang hangat membahas aturan royalti musik menarik diketahui. Keduanya mulai hangat naik ke publik pada Maret 2025 ketika berseteru terkait sistem pembayaran royalti musik.

Ariel yang selama ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta lebih memilih mekanisme melalui Lembaga Manajemen Kolektif. Sebab, ia menilai lebih praktis dan tidak merepotkan bagi penyanyi maupun pencipta lagu.

Dilansir dari berbagai sumber pada Jumat (28/3/2025), Okezone telah merangkum adu latar belakang pendidikan Ariel NOAH dengan Ahmad Dhani, sebagai berikut.

Latar Belakang Pendidikan Ariel NOAH

Ariel diketahui lahir 16 September 1981 di Pangkalan Brandan. Sosoknya menempuh pendidikan dasar di SD 4 Merdeka, kemudian melanjutkan ke SMP 14. Ia melanjutkan bersekolah di SMA 23 untuk menyelesaikan pendidikan menengahnya.

Vokalis band NOAH ini melanjutkan pendidikan tingkat tinggi di Universitas Parahyangan dengan mengambil jurusan Arsitektur. Namun, berdasarkan kabar beredar tak sampai diselesaikan.