Ini Riwayat Pendidikan Alya Rohali, Lulusan Notaris Hukum yang Anaknya Lolos SNBP UI 2025

JAKARTA - Riwayat pendidikan Alya Rohali yang beberapa waktu lalu terlihat bahagia bersama anaknya yang lolos UI. Alya Rohali bersama putri keduanya, Diarra Anissa Rachbini menanti pengumuman Talent Scouting. Lewat unggahan Instagramnya pada 25 Maret 2025.

Diarra, anak Alya Rohali lolos SNBP Fakultas Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Setelah mengetahui anaknya lolos tahap SNBP, Alya Rohali pun menangis bahagia sambil memeluk Diarra. Momen tersebut pun dibagikan pada akun instagram pribadinya.

Dilansir dari berbagai sumber pada Kamis (27/3/2025), Okezone telah merangkum riwayat pendidikan Alya Rohali, sebagai berikut.

Riwayat Pendidikan Alya Rohali

Alya Rohali dikenal sebagai artis yang lahir 1 Desember 1976 di Jakarta. Setelah mendapat gelar Sarjana Hukum dari Universitas Trisakti, Alya melanjutkan ke jenjang S2 di Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan berhasil menamatkannya. Kemudian ia melanjutkan S2 Magister Hukum di Universitas Indonesia dan S2 Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Nama Alya Rohali semakin dikenal saat ia memandu acara kuis Siapa Berani. Dalam acara yang diprakarsai oleh Helmy Yahya ini, Alya tampil sebagai sosok presenter yang berwibawa dan menghibur. Selama lima tahun, Alya berhasil memandu acara tersebut dengan baik, menjadikannya salah satu pembawa acara kuis terfavorit pada masa itu. Kesuksesan ini pun diakui dalam ajang Panasonic Award tahun 2002, di mana ia berhasil meraih penghargaan sebagai Presenter Kuis Terfavorit. Penghargaan ini tidak hanya meningkatkan reputasinya sebagai presenter tetapi juga membuktikan kemampuannya di luar dunia akting.