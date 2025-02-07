Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Piyu Padi Kuliah di Mana? Ini Riwayat Pendidikannya Ternyata Lulusan Ekonomi Unair

Wikku D. Nugroho , Jurnalis-Jum'at, 07 Februari 2025 |18:37 WIB
Piyu Padi Kuliah di Mana? Ini Riwayat Pendidikannya Ternyata Lulusan Ekonomi Unair
Kampus Piyu Padi (Foto: Okezone)
JAKARTA - Piyu Padi kuliah di mana? Ini riwayat pendidikannya ternyata lulusan Ekonomi Unair jadi informasi menarik yang akan diulas berikut ini. 

Padi menjadi salah satu grup musik yang cukup populer di Indonesia pada penghujung 1990-an hingga 2000-an. Band asal Surabaya ini pun memiliki banyak penggemar di Tanah Air maupun mancanegara. 

Namun, Padi sempat vakum cukup lama dari blantika musik Indonesia. Hingga pada 25 Oktober 2019 grup yang dikomandoi Fadly ini kembali muncul dengan nama baru yakni Padi Reborn dan merilis single Langit Biru. 

Salah satu personel Padi yang cukup menarik perhatian adalah Piyu. Banyak yang belum mengetahui jika sang gitaris ternyata lulusan Fakultas Ekonomi Unair. Benarkah itu? 


1. Profil Singkat Piyu Padi 


Satriyo Yudi Wahono atau lebih dikenal dengan nama Piyu merupakan seorang musisi dan juga produser musik. Namanya melambung berkat band Padi. 

Menurut berbagai sumber, Piyu menjadi personel band Padi sejak band tersebut debut pada 1997. Sebelum bergabung ke grup band itu, ternyata pria kelahiran Surabaya tersebut sempat malang melintang di berbagai nama band, seperti Crystal, Airo, Rotor, Outsider, dan Lost Angels. 

 

Halaman:
1 2
