Ingat, 6-25 Maret Siswa Tetap Masuk Sekolah di Bulan Ramadhan 2025

JAKARTA - Jadwal libur sekolah selama bulan Ramadhan sudah ditetapkan Pemerintah. Dalam Surat Edaran Bersama diputuskan bahwa pada tanggal 6 sampai 25 Maret 2025 anak-anak tetap masuk sekolah.

Surat edaran ini mengatur jadwal masuk dan libur sekolah selama Ramadhan 2025 hingga kegiatan pembelajaran sekolah, madrasah hingga guru. Aturan diteken langsung oleh tiga menteri yakni Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Menteri Agama (Menag), dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dengan Nomor 2 Tahun 2025, Nomor 2 Tahun 2025, dan Nomor 400. 1/320 SJ tertanggal 20 Januari 2025.

1. Libur Awal Ramadhan

Tanggal 27 dan 28 Februari serta tanggal 3, 4, dan 5 Maret 2025, kegiatan pembelajaran dilaksanakan secara mandiri di lingkungan keluarga, tempat ibadah, dan masyarakat sesuai penugasan dari sekolah/ madrasah/ satuan pendidikan keagamaan.

2. Jadwal Masuk Sekolah Selama Ramadhan 2025

Tanggal 6 sampai dengan tanggal 25 Maret 2025, kegiatan pembelajaran dilaksanakan di sekolah/ madrasah/ satuan pendidikan keagamaan. Selain kegiatan pembelajaran, selama bulan Ramadan diharapkan melaksanakan kegiatan yang bermanfaat untuk meningkatkan iman dan takwa, akhlak mulia, kepemimpinan, dan kegiatan sosial yang membentuk karakter mulia dan kepribadian utama, antara lain:

- bagi peserta didik yang beragama Islam dianjurkan melaksanakan kegiatan tadarus Alquran, pesantren kilat, kajian keislaman, dan kegiatan lainnya yang meningkatkan iman,

takwa, dan akhlak mulia.

- bagi peserta didik yang beragama selain Islam, dianjurkan melaksanakan kegiatan bimbingan rohani dan kegiatan keagamaan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.