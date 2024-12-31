Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Siswa Dhammasekha Jadi Prioritas Penerima Makan Bergizi Gratis

Fitria Azizah Banowati , Jurnalis-Selasa, 31 Desember 2024 |12:55 WIB
Siswa Dhammasekha Jadi Prioritas Penerima Makan Bergizi Gratis
Siswa Dhammasekha Jadi Prioritas Penerima Program Makan Bergizi Gratis (Foto: Dirjen Bimas Buddha/Kemenag)
JAKARTA -  Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha (Ditjen Bimas Buddha) Kementerian Agama berkomitmen mengelola anggaran yang secara langsung dapat dirasakan oleh masyarakat. Langkah ini dilakukan untuk mewujudkan umat yang damai dan kerukunan kehidupan beragama sesuai dengan program kerja Kementerian Agama. Komitmen ini juga selaras delapan pesan program Kementerian Agama tahun 2025 pada poin pertama yaitu Internalisasi Nilai Agama.

Dirjen Bimas Buddha Supriyadi menjelaskan, komitmen terkait pengelolaan anggaran ini penting dalam rangka menunjang kehidupan bermasyarakat dan beragama yang makin religius, rukun, toleran dan damai. Pesan lain yang dipacu untuk direalisasikan adalah promosi praktik baik dalam kerukunan umat beragama. Menurut Supriyadi, pesan ini menunjukkan bahwa Indonesia menonjol dalam toleransi, moderat dan kerukunan umat. Hal ini dapat menjadi kontribusi penting kemenag dalam merawat kerukunan umat.

1. Penguatan Pembinaan hingga Pendidikan Keagamaan

Supriyadi menambahkan, pihaknya akan terus berupaya mengafirmasi program Kementerian Agama dengan melakukan pengembangan beberapa bidang di antaranya penguatan pembinaan umat, layanan keagamaan, pengarusutamaan moderasi beragama dan pendidikan keagamaan Buddha.

"Sesuai tugas pokok dan fungsi Ditjen Bimas Buddha, kami akan melakukan dialog kerukunan internal beragama dan penguatan forum kerukunan umat Buddha. Sementara untuk layanan keagamaan, kami  terus berkomitmen menciptakan layanan yang terstandar, inklusif dan maslahat yakni dengan mengadakan bimbingan bagi calon pengantin, pembinaan keluarga Hitta Sukkhaya serta rumah ibadah sehat," ujar Supriyadi di Jakarta, Selasa (31/12/2024).

 

Halaman:
1 2
