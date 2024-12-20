Duluan Mana Ayam atau Telur? Ternyata Ini Faktanya

JAKARTA - Duluan mana ayam atau telur? Ayam berasal dari telur, tetapi telur berasal dari ayam. Jadi mana yang lebih dulu? Terkadang pertanyaan sederhana ini akan menjadi kompleks jika dikaitkan dengan science.

Kelompok dinosaurus lain, termasuk dinosaurus berleher panjang paling awal yang dikenal sebagai sauropoda, mungkin telah mengembangkan telur bercangkang 195 juta tahun yang lalu

Jadi, dengan cara yang sangat nyata, begitulah telur, hampir 200 juta tahun dan terus bertambah, jauh lebih tua daripada ayam yang paling banyak berusia sekitar 0,01 juta tahun.

Duluan Mana Ayam atau Telur?

Telur jauh lebih tua dari ayam. Dinosaurus bertelur, ikan yang pertama kali merangkak keluar dari laut bertelur, dan monster aneh yang berenang di laut dangkal yang hangat pada Periode Kambrium 500 juta tahun yang lalu juga bertelur. Itu bukan telur ayam, tetapi tetap saja telur. Jadi, telur pasti muncul lebih dulu.

Kecuali jika Anda mengulang pertanyaannya menjadi 'mana yang muncul lebih dulu, ayam atau telur ayam?' Maka itu sangat bergantung pada bagaimana Anda mendefinisikan telur ayam. Apakah telur yang dihasilkan oleh ayam? Ayam adalah spesies yang sama dengan ayam hutan merah di Asia Tenggara, meskipun mereka mungkin disilangkan dengan ayam hutan abu-abu saat mereka didomestikasi 10.000 tahun yang lalu.

Dengan munculnya sel telur ketuban sekitar 340 juta tahun lalu, dan ayam pertama berevolusi paling cepat sekitar 58 ribu tahun lalu, maka dapat dipastikan bahwa telur muncul lebih dulu .

Jika Anda menganggap telur sebagai sesuatu dengan cangkang keras yang dapat Anda pecahkan dengan sendok, maka telur telah ada jauh sebelum ayam.

Karena burung, yang semuanya bertelur, sudah ada sejak lama dalam sejarah, jutaan tahun, sedangkan ayam, menurut penelitian DNA dan bukti arkeologi , telah ada kurang dari 10.000 tahun. Jadi jawaban untuk paradoks itu sederhana. Telur menang. Jauh sekali. Faktanya, telur bercangkang berevolusi di beberapa kelompok dinosaurus, salah satunya adalah nenek moyang burung modern, sekitar 160 juta tahun yang lalu.

