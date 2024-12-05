Riwayat Pendidikan Felicia Tissue, Mantan Kaesang yang Bahas Gratifikasi

JAKARTA - Felicia Tissue, mantan pacar Kaesang Pangarep menjadi sorotan, setelah muncul di media sosial bersama Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto. Keduanya berdiskusi membahas soal gratifikasi.



"Ada pertanyaan apa sih gratifikasi dan apa yang masuk kategori gratifikasi," tanya Feli kepada Hasto.

"Gratifikasi itu salah satu bentuk korupsi. Berupa pemberian dalam artian luas itubisa barang, jasa, komisi, diskon, tiket pesawat, penerbangan gratis pakai private jet, jam Rolex. Pokoknya segala sesuatu yang diberikan karena ada kaitan dengan suatu kedudukan sebagai pegawai negeri sipil, juga karena jabatan dalam struktur pemerintahan. Sehingga karena ini korupsi harus ditindak secara serius," jelas Hasto.

Hasto pun mencontohkan gratifikasi yang pernah diterima Presiden Jokowi yang kemudian dilaporkan ke KPK.

"Sama dengan Pak Jokowi dulu ketika masih pencitraaan menerima gitar dari Metalica itu juga dilaporkan ke KPK. Habis itu tidak ada lagi laporan gratifikasi," ujarnya.