Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Penerimaan Mahasiswa Baru di 58 PTKIN Dibuka Mulai 6 Januari 2025, Ini Jadwal Lengkapnya

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Rabu, 04 Desember 2024 |13:31 WIB
Penerimaan Mahasiswa Baru di 58 PTKIN Dibuka Mulai 6 Januari 2025, Ini Jadwal Lengkapnya
Penerimaan Mahasiswa Baru di 58 PTKIN 2025, Ini Jadwal Lengkapnya (Foto: Kemenag)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar membuka Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) di 58 Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) 2025.  Launching PMB PTKIN 2025 bertema Change the World dilaksanakan di Kampus Jakabaring UIN Raden Fatah, Palembang, Sumatera Selatan. 

Menteri Agama menekankan PMB PTKIN ini perlu dimaknai sebagai alat untuk melihat transformasi psikologi, transformasi kesadaran dan transformasi tingkat kematangan psikologis anak-anak muda. Untuk itu, Menag Nasaruddin meminta para pimpinan PTKIN menjadikan PMB sebagai bagian transformasi psikologi anak.

“Jadikan PMB ini sebagai alat untuk mengukur seberapa besar pengaruh lembaga pendidikan ini terhadap transformasi psikologi anak,” katanya dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Rabu (4/12/2024).

Sesuai tema kegiatan peluncuran Change the World, Menag mengatakan pentingnya menempatkan PMB PTKIN sebagai jalan mengubah dunia dengan melakukan inovasi di sektor pendidikan. PTKIN perlu terus melakukan inovasi dengan menghadirkan program studi yang selaras dengan perkembangan zaman.

Perguruan tinggi juga perlu berani melakukan evaluasi guna meningkatkan pendidikan tinggi berkualitas. “Jika institusi ini ingin mengubah dunia, mulailah dari diri sendiri. Harus berani berpikir berbeda, memberikan berbagai inovasi dan berani melakukan evaluasi,” ujarnya.

Direktur Jenderal Pendidikan Islam Abu Rokhmad menambahkan bahwa PMB PTKIN merupakan langkah strategis untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas di berbagai aspek. “Kami harus bergegas lebih awal, bergerak lebih cepat untuk meresmikan PMB PTKIN tahun 2025 ini, karena persaingan antar kampus sungguh luar biasa ketatnya,” tegas Abu Rokhmad.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/337/3189027//pesantren-TiKC_large.jpg
Majelis Masyayikh Tetapkan Hasil Asesmen, 92 Pesantren Terima SK dan Sertifikat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/338/3188231//menag-Vncl_large.jpg
Singgung Jaga Alam, Menag: Mencemari Hutan adalah Bentuk Pengkhianatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187797//pemerintah-3ZGm_large.jpg
Indonesia Didapuk Jadi Tuan Rumah MHQ Internasional Disabilitas Netra Pertama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187472//pemerintah-71cF_large.jpg
Kemenag: Kurikulum Cinta sebagai Fondasi Transformasi Sosial
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/337/3187135//pemerintah-vS0t_large.jpg
Puluhan Ribu Orang Hadiri Sholawat Kebangsaan, Kemenag: Merawat Keharmonisan Sosial
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/337/3187131//kemenag-peav_large.jpg
Kemenag Segera Bentuk Ditjen Pesantren, Diminta Tangani Khusus Ma’had Aly
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement