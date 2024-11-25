Retno Marsudi Lulusan Apa? Ini Riwayat Pendidikan Mantan Menlu yang Diangkat Jadi Direksi Perusahaan Energi Singapura

Retno Marsudi Lulusan Apa? Ini Riwayat Pendidikan Mantan Menlu yang Diangkat Jadi Direksi Perusahaan Energi Singapura. (Foto: Okezone.com/Instagram)

JAKARTA - Retno Marsudi lulusan apa? Ini riwayat pendidikan mantan Menlu RI yang diangkat jadi direksi perusahaan energi Singapura, Gurin Energy PTe Ltd.

Berita tersebut diketahui lewat postingan di laman resmi Gurin Energy pada Jumat, 22 November 2024. Sosoknya akan memberikan arahan strategis kepada tim manajemen di sana dan berkontribusi pada kekuatan serta efektivitas tata kelola perusahaan.

Dilansir dari berbagai sumber pada Senin (25/11/2024), Okezone telah merangkum Retno Marsudi lulusan apa, sebagai berikut.

Biodata Retno Marsudi

Nama Lengkap: Retno Lestari Priansari

Tempat Lahir : Kota Semarang

Tanggal Lahir : 27 November 1962

Profesi : Diplomat, Direktur

Jabatan Sebelumnya: Menteri Luar Negeri Indonesia sejak 27 Oktober 2014

Pendidikan : The Hague University of Applied Sciences, Universitas Oslo, Universitas Gadjah Mada

Pasangan : Agus Marsudi

Anak : Dyota Marsudi, Bagas Marsudi

Orang tua : Moch Sidik, Retno Werdiningsih

Cucu : Manggala Astabrata Marsudi

Retno Marsudi Lulusan Apa?

Retno Marsudi diketahui adalah seorang alumni jurusan Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada pada 1981 dan melanjutkan program magisternya di Haagse Hogeschool, Den Haag dengan mengambil program studi Undang-Undang Uni Eropa studi Hak Asasi Manusia di Universitas Oslo. Ia sempat menjadi diplomat di Kedutaan Besar Canberra pada 1994 dan Kedutaan Den Haag pada 1997.