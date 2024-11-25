MALANG - Ribuan mahasiswa pulang kampung untuk nyoblos di Pilkada Serentak 27 November 2024. Kereta api pun menjadi salah satu pilihan transportasi untuk kembali ke rumah masing-masing.
Peningkatan arus penumpang, tak hanya terjadi pada kereta api jarak jauh saja. Beberapa kereta api lokal Commuter Line Penataran Dhoho, yang melintasi Malang juga dipadati penumpang.
Mayoritas penumpang didominasi anak-anak muda, yang berasal darı mahasiswa dan pelajar yang tengah menuntut ilmu di Malang raya.
Manajer Humas PT KAI Daop 8 Surabaya Luqman Arif mengakui ada peningkatan arus penumpang jelang Pilkada serentak 2024 mendatang. Darı data PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daop 8 Surabaya hingga Senin pagi (25/11/2024) tercatat ada 2.327 pelanggan KA jarak jauh yang berangkat dari Stasiun Malang Kota Baru.
"Sementara 1.473 pelanggan berangkat pada Selasa (26/11/2024) darı Stasiun Malang," kata Luqman Arif, dikonfirmasi pada Senin pagi.
Sementara itu, dengan data yang sama, terdapat 2.468 pelanggan yang tiba di Stasiun Malang pada Senin (25/11), dan 985 pelanggan yang datang di Stasiun Malang pada Selasa (26/11). Data ini disebut Luqman, akan terus bertambah seiring penjualan tiket kereta yang masih tersedia.
"Mayoritas pelanggan dengan keberangkatan darı Stasiun Malang didominasi tujuan Jakarta, Yogyakarta, Bandung, Jember, serta Banyuwangi," tuturnya.
Di mana ada tiga kereta api yang jadi favorit penumpang berangkat darı Stasiun Malang, yakni KA Gajayana, relasi Malang - Gambir, KA Malabar, relasi Malang - Bandung, dan KA Tawangalun, relasi Malang Kotalama - Ketapang.