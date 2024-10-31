HighScope Indonesia Gelar HSMUN 2024, Mengasah Keterampilan Berdiplomasi dan Berwawasan Global

HSMUN menjadi wadah bagi siswa untuk mengasah keterampilan dalam berdiplomasi dan menambah wawasan terhadap isu-isu global. (dok.foto iNews Media Group/Aldhi Chandra Setiawan).

Jakarta,Okezone-SMA HighScope Indonesia kembali menyelenggarakan kegiatan HighScope Model United Nations (HSMUN) yang ke-16 pada 30-31 Oktober 2024 bertempat di Sekolah HighScope Indonesia, JI.TB. Simatupang No. 8, Cilandak Barat, Jakarta Selatan. HSMUN 2024 yang mengambil tema tema Resilient Diplomacy: Embracing Change for Global Progress bertujuan untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam berdiplomasi dan berwawasan global.

HSMUN merupakan kegiatan berbentuk simulasi Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dimana siswa diperkenalkan dengan prosedur dan proses pengambilan keputusan dengan mengadaptasi tata cara cara layaknya pada sidang PBB. Peserta didik berperan sebagai delegasi (diplomat) dari berbagai negara dan berupaya memecahkan masalah dunia nyata dengan kebijakan dan perspektif negara tempat mereka ditugaskan.

“Sejak 2008 HSMUN sudah kami selenggarakan. HSMUN menjadi wadah kegiatan simulasi sidang PBB bagi siswa SMA, untuk mengasah keterampilan berdiplomasi dan berwawasan global melalui pengetahuan akan PBB serta permasalahan dunia secara umum,” tutur Eva Tantri Mahastri Secretary General and Principal HighScope Indonesia, Rabu (30/10/2024).

Para peserta juga dapat mengenal serta belajar mengenai diplomasi, isu-isu global, dan mencari solusi atas permasalahan global sejak dini. Seluruh keterampilan itu dibutuhkan oleh para generasi muda yang kan menjadi pemimpin dan pengambil keputusan pada masa depan. Selama gelaran ini berlangsung peserta menggunakan bahasa Inggris dalam menyampaikan presentasi, gagasan, hingga berdiplomasi.