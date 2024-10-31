Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI

HighScope Indonesia Gelar HSMUN 2024, Mengasah Keterampilan Berdiplomasi dan Berwawasan Global

Jack Newa , Jurnalis-Kamis, 31 Oktober 2024 |11:53 WIB
HighScope Indonesia Gelar HSMUN 2024, Mengasah Keterampilan Berdiplomasi dan Berwawasan Global
HSMUN menjadi wadah bagi siswa untuk mengasah keterampilan dalam berdiplomasi dan menambah wawasan terhadap isu-isu global. (dok.foto iNews Media Group/Aldhi Chandra Setiawan).
A
A
A

Jakarta,Okezone-SMA HighScope Indonesia kembali menyelenggarakan kegiatan HighScope Model United Nations (HSMUN) yang ke-16 pada 30-31 Oktober 2024 bertempat di Sekolah HighScope Indonesia, JI.TB. Simatupang No. 8, Cilandak Barat, Jakarta Selatan. HSMUN 2024 yang mengambil tema tema Resilient Diplomacy: Embracing Change for Global Progress bertujuan untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam berdiplomasi dan berwawasan global.

HSMUN merupakan kegiatan berbentuk simulasi Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dimana siswa  diperkenalkan dengan prosedur dan proses pengambilan keputusan dengan mengadaptasi tata cara cara layaknya pada sidang PBB. Peserta didik  berperan sebagai delegasi (diplomat) dari berbagai negara dan berupaya memecahkan masalah dunia nyata dengan kebijakan dan perspektif negara tempat mereka ditugaskan.

“Sejak 2008 HSMUN sudah kami selenggarakan. HSMUN menjadi wadah kegiatan simulasi sidang PBB bagi siswa SMA, untuk mengasah keterampilan berdiplomasi dan berwawasan global  melalui pengetahuan akan PBB serta permasalahan dunia secara umum,” tutur Eva Tantri Mahastri Secretary General and Principal HighScope Indonesia, Rabu (30/10/2024). 

Para peserta juga dapat mengenal serta belajar mengenai diplomasi, isu-isu global, dan mencari solusi atas permasalahan global sejak dini. Seluruh keterampilan itu dibutuhkan oleh para generasi muda yang kan menjadi pemimpin dan pengambil keputusan pada masa depan. Selama gelaran ini berlangsung peserta menggunakan bahasa Inggris dalam menyampaikan presentasi, gagasan, hingga berdiplomasi. 

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/11/3181969//shopeepay-Xzyx_large.jpeg
ShopeePay Sambut 11.11 Berikan Gratis Biaya Admin hingga Bayar Cuma Seribu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/11/3181963//seminar_nasional_road_to_hari_ritel_nasional-QPXp_large.jpeg
Ritel dan UMKM Bersanding, Bukan Bersaing: Aprindo Tegaskan Komitmen Tumbuh Bersama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/11/3181959//tugu_insurance_pertahankan_kinerja_solid-RwF1_large.jpg
Tugu Insurance Pertahankan Kinerja Solid di Tengah Dinamika Industri Asuransi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/1/3181931//kementerian_kebudayaan-Muq7_large.jpg
Kementerian Kebudayaan Siap Gelar Forum Strategis Kebudayaan Negara-negara Pasifik dalam IPACS 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/298/3181778//paket_bunga_sayuran_pinus_florist-DGz3_large.jpg
Pinus Florist Cabang Bandung dan Surabaya Hadirkan Tren Paket Bunga Sayur yang Lagi Viral!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/11/3181739//ilustrasi_alat_berat-U9Sd_large.jpg
Pajak Alat Berat Beri Kontribusi Nyata Percepatan Pembangunan Jakarta
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement