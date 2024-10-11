Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Apakah Tes CPNS 2024 Dikenakan Biaya?

Ayunda Yauminissa , Jurnalis-Sabtu, 12 Oktober 2024 |07:34 WIB
Apakah Tes CPNS 2024 Dikenakan Biaya?
Apakah ujian CPNS dikenakan biaya (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Apakah tes CPNS 2024 dikenakan biaya? Yuk cari tahu informasinya. Dari tahap pendaftaran sampai tahap tes mengikuti CPNS 2024 tidak memungut biaya sepeser pun. Badan Kepegawaian Negara (BKN) sudah menjamin bahwa dari tahap pendaftaran sampai ke tes CPNS 2024 dinyatakan gratis. Para pelamar bisa mencari informasi mengenai CPNS 2024 melalui situs resminya.

Jika pun ada beberapa aspek yang mengharuskan bayar, maka akan disampaikan oleh BKN melalui situs resminya. Namun, biarpun begitu para kandidat tetap harus mengeluarkan biaya sendiri untuk melengkapi dokumen apa saja yang dibutuhkan.

Para pelamar harus membeli e-materai untuk melengkapi kebutuhan dalam dokumen pendaftaran. Harga e-materai untuk pendaftaran CPNS 2024 per kepingnya adalah Rp10.000. Pembelian e-materai elektronik bisa dibeli di Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Perum Peruri) ataupun distributor resmi yaitu:

1. meterai-elektronik.com

2. skillacademy.com/e-meterai

3. E-meterai.live

Setiap pembelian e-materai harus membayar biaya layanan sebesar Rp2.500 per keping. Materai Elektronik Peruri menyediakan pembelian e-materai dalam beberapa jenis tergantung dengan jumlahnya, yaitu 1 keping, 5 keping, 10 keping, 20 keping, 50 keping, dan 100 keping. 

Halaman:
1 2
