Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Segini Biaya Kuliah di UIPM Thailand, Kampus yang Beri Raffi Ahmad Gelar Doktor Honoris Causa

Pathola Riez Toekan , Jurnalis-Kamis, 03 Oktober 2024 |16:52 WIB
Segini Biaya Kuliah di UIPM Thailand, Kampus yang Beri Raffi Ahmad Gelar Doktor Honoris Causa
Raffi Ahmad dapat Gelar Honoris Causa (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA – Segini biaya kuliah di UIPM Thailand, kampus yang beri Raffi Ahmad gelar Doktor Honoris Causa. Baru-baru ini terungkap biaya kuliah di Universal Institute of Professional Management (UIPM) di Thailand, kampus yang telah memberi Raffi Ahmad Gelar Doktor Honoris Causa.

Sebelumnya, Rafi Ahmad menerima gelar Doktor Honoris Causa dari President UIPM Thailand, Professor Kanoksak Likitpriwan.

Gelar Doktor Honoris Causa merupakan gelar yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada individu yang dianggap berjasa dan/atau berkarya luar biasa untuk ilmu pengetahuan dan umat manusia.

Seperti diketahui, UIPM merupakan global learning for sustainable development di perguruan dengan sistem pembelajaran 100% online. Dilansir dari website resminya, UIPM telah terakreditasi UAPCU Number 2000-HE-DE-874562 (CPD Accreditation Groupn di London-Inggris Raya).

UIPM Thailand tidak menyebutkan di website resminya berapa nominal biaya untuk kuliah di kampus tersebut. Dilansir dari platform X, melalui pemilik akun dengan username @mazzini_gsp, menunjukan biaya kuliah di UIPM Thailamd sebagai berikut:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/13/65/3113624/20_ptn-FtJA_large.jpg
Daftar 20 PTN Dengan Kuota KIP Kuliah SNBP Terbanyak di 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/13/65/3113256/caroline-ZMKp_large.jpg
Riwayat Pendidikan Caroline Riady, Cucu Konglomerat Pernah Jadi Guru dan Dosen UPH
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/12/65/3113227/mendiktisaintek_satryo-Cle4_large.jpg
Kena Efisiensi Anggaran Rp14 Triliun, Mendikti Saintek: Itu Belum Termasuk Tukin Dosen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/12/65/3113191/mendiktisaintek_satryo-0trg_large.jpg
Mendikti Saintek Beri Sinyal Biaya Kuliah di PTN Naik Imbas Efisiensi Anggaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/12/65/3113107/kampus-OBUt_large.jpg
Perguruan Tinggi Siap Cetak Mahasiswa Unggul untuk Industri BPR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/07/65/3111739/kampus-0B6b_large.jpg
Mengulik Perbedaan SNPMB, SNBT, dan SNBP, Bagi Calon Maba
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement