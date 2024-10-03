Segini Biaya Kuliah di UIPM Thailand, Kampus yang Beri Raffi Ahmad Gelar Doktor Honoris Causa

JAKARTA – Segini biaya kuliah di UIPM Thailand, kampus yang beri Raffi Ahmad gelar Doktor Honoris Causa. Baru-baru ini terungkap biaya kuliah di Universal Institute of Professional Management (UIPM) di Thailand, kampus yang telah memberi Raffi Ahmad Gelar Doktor Honoris Causa.

Sebelumnya, Rafi Ahmad menerima gelar Doktor Honoris Causa dari President UIPM Thailand, Professor Kanoksak Likitpriwan.

Gelar Doktor Honoris Causa merupakan gelar yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada individu yang dianggap berjasa dan/atau berkarya luar biasa untuk ilmu pengetahuan dan umat manusia.

Seperti diketahui, UIPM merupakan global learning for sustainable development di perguruan dengan sistem pembelajaran 100% online. Dilansir dari website resminya, UIPM telah terakreditasi UAPCU Number 2000-HE-DE-874562 (CPD Accreditation Groupn di London-Inggris Raya).

UIPM Thailand tidak menyebutkan di website resminya berapa nominal biaya untuk kuliah di kampus tersebut. Dilansir dari platform X, melalui pemilik akun dengan username @mazzini_gsp, menunjukan biaya kuliah di UIPM Thailamd sebagai berikut: