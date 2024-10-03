Link Tryout SKD CPNS 2024 Gratis Hanya di Okezone

JAKARTA – Link tryout SKD CPNS 2024 gratis hanya di Okezone. Tryout Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS 2024 tersedia di Okezone dan dapat di akses secara gratis.

Menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 321 Tahun 2024 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Pengawas Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024, SKD dibagi menjadi 3 kategori, yaitu Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), Tes Intelegensi Umum (TIU), dan Tes Kompetensi Kepribadian (TKP). Dalam Keputusan Menteri tersebut juga disebutkan SKD berjumlah 110 butir soal dengan rincian sebagai berikut:

1. TWK terdiri dari 30 butir soal

2. TIU terdiri dari 35 butir soal

3. TKP terdiri dari 45 butir soal

SKD CPNS 2024 dilaksanakan dalam waktu 100 menit. Bagi pelamar CPNS 2024 yang menyandang disabilitas sensorik netra, ujian SKD akan dilaksanakan dengan waktu 130 menit.

Pembobotan nilai pada tiap kategori dibedakan menjadi:

1. Untuk soal TIU dan TWK, jawaban benar bernilai lima (5), dan salah atau tidak menjawab bernilai nol (0).

2. Untuk soal TKP, jawaban benar bernilai rendah satu (1) dan nilai paling tinggi bernilai lima (5), serta tidak menjawab bernilai nol (0).

Nilai kumulatif paling tinggi untuk SKD diantaranya:

1. 150 untuk TWK

2. 175 untuk TIU

3. 225 untuk TKP