Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Urus Izin Usaha Kian Mudah, Mahasiswa UPN Veteran Jakarta Dibekali Ilmu Entrepreneur

Muhammad Farhan , Jurnalis-Rabu, 18 September 2024 |07:44 WIB
Urus Izin Usaha Kian Mudah, Mahasiswa UPN Veteran Jakarta Dibekali Ilmu Entrepreneur
Urus izin makin mudah, mahasiswa dibekali ilmu entrepreneur (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA Mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta dibekali ilmu menjadi entrepreneur. Para mahasiswa diberikan edukasi guna meningkatkan gairah wirausaha pada generasi muda.

Deputi bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM Riyatno mengungkapkan, edukasi pengurusan izin usaha terutama bagi kalangan mahasiswa dilakukan bersama Sindonews.

Ia mengatakan, saat ini pemerintah mendorong pengembangan wirausaha dari generasi muda guna membuka lapangan pekerjaan besar ketika bonus demografi tengah hadir di Indonesia.

"Jadi saat ini pemerintah, melalui Kementerian Investasi/BKPM, mendorong kemudahan perizinan usaha. Kita memfokuskan kemudahan ini bagi pengusaha muda atau tingkat mikro kecil dengan risiko rendah. Sangat cocok untuk para mahasiswa," terang Riyatno di lokasi, Selasa (17/9/2024).

Riyatno mengatakan perizinan usaha yang kali ini diterapkan pemerintah, bahkan bisa diajukan melalui daring via gawai ponsel genggam. Ia mengatakan proses pengajuan tersebut, terbilang simpel karena hanya memakan waktu setengah jam paling lama.

"Perizinan usaha ini jadi tidak lagi terkesan ribet atau sulit berbelit-belit seperti yang ditakuti masyarakat, terutama anak muda. Jadi ke depannya generasi muda atau mahasiswa, bisa semakin bergairah menjadi entrepreneur baru," katanya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/21/65/3132597/opini-SZkV_large.jpg
Mengenali Krisis: Makna, Proses Identifikasi dan Kekuatan yang Tersembunyi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/02/65/3091692/upn_vj-DoqA_large.jpg
Kebijakan Politik Luar Negeri Harus Punyai Dasar Riset
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/27/65/3090245/upnvj-quli_large.jpg
4 Prodi UPNVJ Lakukan Akreditasi Internasional ASIIN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/320/3190985//bps-YV8J_large.jpg
KBLI 2025, Indonesia Jadi Salah Satu Negara Tercepat Adopsi Rekomendasi Internasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/65/3190558//mahasiswa_its-Ptvb_large.jpg
Mahasiswa ITS Ciptakan EyeXaminer untuk Deteksi Dini Retinopati Diabetik, Cegah Kebutaan Permanen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/65/3188679//naya-jKEO_large.jpg
Mahasiswi Cantik Universitas Brawijaya, Intan Nihayah dari Duta Pendidikan Kini Tembus Ajang Kecantikan Jatim 
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement