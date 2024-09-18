Urus Izin Usaha Kian Mudah, Mahasiswa UPN Veteran Jakarta Dibekali Ilmu Entrepreneur

JAKARTA – Mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta dibekali ilmu menjadi entrepreneur. Para mahasiswa diberikan edukasi guna meningkatkan gairah wirausaha pada generasi muda.

Deputi bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM Riyatno mengungkapkan, edukasi pengurusan izin usaha terutama bagi kalangan mahasiswa dilakukan bersama Sindonews.

Ia mengatakan, saat ini pemerintah mendorong pengembangan wirausaha dari generasi muda guna membuka lapangan pekerjaan besar ketika bonus demografi tengah hadir di Indonesia.

"Jadi saat ini pemerintah, melalui Kementerian Investasi/BKPM, mendorong kemudahan perizinan usaha. Kita memfokuskan kemudahan ini bagi pengusaha muda atau tingkat mikro kecil dengan risiko rendah. Sangat cocok untuk para mahasiswa," terang Riyatno di lokasi, Selasa (17/9/2024).

Riyatno mengatakan perizinan usaha yang kali ini diterapkan pemerintah, bahkan bisa diajukan melalui daring via gawai ponsel genggam. Ia mengatakan proses pengajuan tersebut, terbilang simpel karena hanya memakan waktu setengah jam paling lama.

"Perizinan usaha ini jadi tidak lagi terkesan ribet atau sulit berbelit-belit seperti yang ditakuti masyarakat, terutama anak muda. Jadi ke depannya generasi muda atau mahasiswa, bisa semakin bergairah menjadi entrepreneur baru," katanya.