EDUKASI SEKOLAH

Canisius Expo 2024, Hadirkan Seminar Pendidikan hingga Talents Spotting

Gibran Khayirah Tavip , Jurnalis-Sabtu, 14 September 2024 |19:21 WIB
Canisius Expo 2024, Hadirkan Seminar Pendidikan hingga Talents Spotting
Kolese Kanisius Gelar Canisius Expo 2024. (Foto: okezone.com/Kanisius))
A
A
A

JAKARTA - Kolese Kanisius menggelar Canisius Expo 2024. Kegiatan tersebut diadakan untuk para siswa dan orang tua murid dalam menemukan masa depan para siswa.

Kegiatan Canisius Expo 2024 mengambil tema “Discover the Vision and Go Beyond Borders”. Tema tersebut diambil dari buku berjudul Heroic Living: Discover Your Purpose and Change the World yang ditulis oleh Chris Lowney (2009).

Melalui tema ini, kegiatan Canisius Expo 2024 ingin menegaskan bahwa menemukan visi hidup manusia sangatlah penting dan harus mendalam. Demikian dikutip dari keterangan Canisius, Sabtu (14/9/2024).

Kegiatan Canisius Expo 2024 memiliki dua kegiatan utama, yaitu Canisius Talents Spotting (CTS XVI) dan The 24th Canisius Education Fair. Kegiatan tersebut berlangsung pada 14 dan 15 September 2024 di kampus Kolese Kanisius, Jl. Menteng Raya 64 Jakarta.

Canisius Expo 2024 akan dibuka dengan seminar pendidikan pada tanggal 12 September 2024 dengan tema tema “Discover the Vision and Go Beyond Borders”. Pembicara pada seminar pendidikan tersebut adalah Ignasius Jonan dan Audrey Vanessa (Miss Indonesia 2022), serta dimoderatori oleh Allysa Natalie.

Seminar pendidikan tersebut akan dihadiri oleh tamu undangan, para siswa dan guru sekolah-sekolah lain, orang tua siswa, dan seluruh siswa Kolese Kanisius kelas X, XI, dan XII.

Selanjutnya, kegiatan CTS XVI dan The 24th Canisius Education Fair dibuka dengan penampilan tari kolosal dengan judul “The Legend of Jonggrang” yang akan ditampilkan oleh kurang lebih 550 penari, meliputi siswa kelas 7, 10, dan para guru.

Penampilan tari kolosal tersebut berlatar belakang legenda Candi Prambanan (Roro Jonggrang). Para siswa dan guru berkolaborasi dalam menampilkan cerita tersebut baik sebagai pemusik (Canisius Wind Ensemble dan Canilaras) atau sebagai penari.

Sementara itu, Canisius Talents Spotting XVI merupakan kegiatan yang digunakan oleh sekolah sebagai sarana untuk menjaring bakat dan minat pada siswa. CTS XVI diikuti oleh siswa kelas 4—6 SD dari berbagai sekolah di Jabodetabek.

Halaman:
1 2
