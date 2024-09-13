Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

15 Contoh Soal Simple Past Tense Lengkap dengan Jawabannya

Zahra Aqilla Oktviona , Jurnalis-Jum'at, 13 September 2024 |20:59 WIB
15 Contoh Soal Simple Past Tense Lengkap dengan Jawabannya
15 contoh soal simple past tense (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - 15 contoh soal simple past tense lengkap dengan jawabannya. Materi simple past tense ini sering digunakan dalam percakapan sehari-hari untuk menyatakan kejadian yang sudah terjadi di masa lampau.

Dalam artikel ini, kami akan memberikan 15 contoh soal simple past tense lengkap dengan jawabannya yang bisa membantu memperdalam pemahaman kamu. Soal-soal ini dirancang untuk memudahkanmu dalam mengenali pola kalimat past tense dengan benar.

15 contoh soal simple past tense lengkap dengan jawabannya

Simple past tense adalah bentuk waktu dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk menyatakan peristiwa yang telah selesai terjadi di masa lalu. Memahami penggunaan tenses ini sangat penting karena sering digunakan dalam percakapan sehari-hari. Untuk membantu kamu mempelajari simple past tense, berikut adalah 15 contoh soal lengkap dengan jawabannya.

Contoh Soal Simple Past Tense

1. She __ (go) to the market yesterday.

Jawaban: She went to the market yesterday.

Penjelasan: Kata kerja "go" berubah menjadi "went" karena menyatakan aktivitas yang sudah terjadi di masa lampau.

2. They __ (watch) a movie last night.

Jawaban: They watched a movie last night.

Penjelasan: "Watch" ditambah "-ed" untuk menunjukkan aktivitas di masa lalu.

3. I __ (finish) my homework before dinner.

Jawaban: I finished my homework before dinner.

Penjelasan: Kata kerja "finish" berubah menjadi "finished" untuk menyatakan pekerjaan yang telah diselesaikan.

4. John __ (not/see) the accident on the road.

Jawaban: John did not see the accident on the road.

Penjelasan: Untuk kalimat negatif, digunakan "did not" diikuti bentuk dasar dari kata kerja "see".

5. We __ (have) a great time at the party.

Jawaban: We had a great time at the party.

Penjelasan: "Have" berubah menjadi "had" untuk menunjukkan kejadian yang telah selesai.

6. The teacher __ (give) us a lot of homework last week.

Jawaban: The teacher gave us a lot of homework last week.

Penjelasan: Kata kerja tidak beraturan "give" berubah menjadi "gave".

