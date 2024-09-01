Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Teater Emka, Mengasah Skill Mahasiswa Baru

Yaser Rafi Pramudya , Jurnalis-Minggu, 01 September 2024 |11:10 WIB
Teater Emka, Mengasah Skill Mahasiswa Baru
Pementasan teater emper angkat isu feminisme (Foto: Okezone)
A
A
A

SEMARANG - Pertunjukan kesenian teater digelar di sebuah Gedung Serba Guna (GSG) Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro. Pertunjukan yang diadakan pada 31 Agustus 2024 ini mengangkat isu feminisme.

Teater Emper Kampus atau yang dikenal dengam Teater Emka merupakan sebuah Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) dari sebuah Fakultas Ilmu Budaya kampus Diponegoro Semarang.

Laboratorium Naskah (Labnas) merupakan sebuah kegiatan yang ditujukan kepada anak-anak baru untuk memulai suatu garapan pertunjukan dengan tujuan mengasah skill keteateran yang sudah dilatih dalam beberapa bulan sebelumnya.

Sutradara pertunjukan Damar Hisyam menjelaskan bahwasannya pementasan ini membawakan naskah dengan judul 'Dongeng Perempuan Menyebrang Batu' yang sudah diadaptasi. Kisah ini menyoroti tentang seorang perempuan yang melewati segala probelamatika di hidupnya.

"Yang coba kita tawarkan, bagaimana penggambaran seorang perempuan yang sudah melalui banyak masalah dihidupnya, jadi seakan-akan masalahnya adalah menjadi seorang perempuan," ujar Damar, Minggu (1/9/2024).

Zul selaku pimpinan produksi juga mengatakan bahwasannya pementasan ini memiliki sebuah isu feminisme yang kuat karna banyak perlakuan yang mengatasdasarkan patriarki dalam satu bentuk pementasan ini.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/65/3187259/undip-r8lS_large.jpg
Kisah Unik Mahasiswa Bernama Z, Lulus dengan Predikat Cum Laude Undip
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/15/65/3095683/ika_undip-REDj_large.jpg
IKA Undip Peduli Balita Bermasalah Gizi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/12/65/3094677/undip-zUFJ_large.jpg
BEM FH Undip Angkat Isu Pembangunan Hukum Nasional di Pekan Progresif 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/19/65/3065184/alumni-undip-beri-konsultasi-hukum-gratis-ini-tujuannya-yNBnqETeaq.jpg
Alumni Undip Beri Konsultasi Hukum Gratis, Ini Tujuannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/14/65/3062930/fk-undip-akui-ada-bullying-ppds-iuran-rp20-rp40-juta-ke-senior-2jphmxVcAC.jpg
FK Undip Akui Ada Bullying PPDS, Iuran Rp20-Rp40 Juta ke Senior
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/07/65/3059819/mahasiswa-s3-unj-belajar-di-undip-z6E5t5fRgu.jfif
Mahasiswa S3 UNJ 'Belajar' di Undip
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement