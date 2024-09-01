Teater Emka, Mengasah Skill Mahasiswa Baru

SEMARANG - Pertunjukan kesenian teater digelar di sebuah Gedung Serba Guna (GSG) Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro. Pertunjukan yang diadakan pada 31 Agustus 2024 ini mengangkat isu feminisme.

Teater Emper Kampus atau yang dikenal dengam Teater Emka merupakan sebuah Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) dari sebuah Fakultas Ilmu Budaya kampus Diponegoro Semarang.

Laboratorium Naskah (Labnas) merupakan sebuah kegiatan yang ditujukan kepada anak-anak baru untuk memulai suatu garapan pertunjukan dengan tujuan mengasah skill keteateran yang sudah dilatih dalam beberapa bulan sebelumnya.

Sutradara pertunjukan Damar Hisyam menjelaskan bahwasannya pementasan ini membawakan naskah dengan judul 'Dongeng Perempuan Menyebrang Batu' yang sudah diadaptasi. Kisah ini menyoroti tentang seorang perempuan yang melewati segala probelamatika di hidupnya.

"Yang coba kita tawarkan, bagaimana penggambaran seorang perempuan yang sudah melalui banyak masalah dihidupnya, jadi seakan-akan masalahnya adalah menjadi seorang perempuan," ujar Damar, Minggu (1/9/2024).

Zul selaku pimpinan produksi juga mengatakan bahwasannya pementasan ini memiliki sebuah isu feminisme yang kuat karna banyak perlakuan yang mengatasdasarkan patriarki dalam satu bentuk pementasan ini.