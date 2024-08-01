Apa Perbedaan Daycare dan Preschool?

JAKARTA - Apa perbedaan daycare dan preschool? Daycare dan preschool seringkali dianggap serupa, namun keduanya memiliki perbedaan yang signifikan dalam tujuan, kurikulum, dan fokus perawatan.

Daycare atau tempat penitipan anak adalah fasilitas yang menyediakan perawatan dan pengawasan bagi anak-anak saat orang tua bekerja atau beraktivitas di luar rumah.

Fokus utama daycare adalah memberikan lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak-anak, serta memenuhi kebutuhan dasar mereka seperti makan, tidur, dan kebersihan. Meskipun beberapa daycare menawarkan kegiatan pembelajaran dasar, prioritas utama tetap pada pengasuhan dan pengawasan. Daycare dapat menerima anak-anak dari berbagai usia, mulai dari bayi hingga anak-anak usia prasekolah.

Di sisi lain, preschool adalah lembaga pendidikan yang dirancang khusus untuk anak-anak usia prasekolah, biasanya antara 2 hingga 5 tahun. Fokus utama preschool adalah perkembangan holistik anak, termasuk aspek kognitif, sosial, emosional, dan fisik.

Preschool menawarkan kurikulum terstruktur yang dirancang untuk mempersiapkan anak-anak untuk pendidikan formal. Kegiatan pembelajaran di preschool mencakup berbagai aspek, seperti bahasa, matematika, seni, musik, dan keterampilan sosial.

Perbedaan utama antara preschool dan daycare terletak pada tujuan dan pendekatannya. Daycare lebih bersifat custodial, sementara preschool lebih bersifat edukatif.

Namun, penting untuk dicatat bahwa beberapa daycare juga menawarkan program pendidikan awal, dan beberapa preschool juga menyediakan layanan penitipan anak. Oleh karena itu, penting bagi orang tua untuk melakukan riset dan mengunjungi beberapa tempat sebelum membuat keputusan.

Ketika memilih antara preschool dan daycare, pertimbangkan faktor-faktor seperti usia anak, kebutuhan perawatan, tujuan pendidikan, dan anggaran. Jika prioritas utama adalah memberikan perawatan dan pengawasan yang aman bagi anak, daycare mungkin menjadi pilihan yang baik.

Namun, jika Anda ingin memberikan stimulasi intelektual dan mempersiapkan anak untuk sekolah, preschool mungkin lebih sesuai. Terdapat perbandingan fasilitas daycare dan preschool