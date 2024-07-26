Adu Riwayat Pendidikan Reza Artamevia dengan Krisdayanti yang Jadi Besan Keluarga Gen Halilintar

Adu riwayat pendidikan Reza Artamevia dengan Krisdayanti yang jadi besananan keluagra Gen Halilintar ( Foto: Instagram)

JAKARTA - Adu riwayat pendidikan Reza Artamevia dengan Krisdayanti yang jadi besan keluarga Gen Halilintar. Keduanya memiliki peran penting bagi pernikahan Aaliyah Massaid.

Terlebih, mendekati hari pernikahannya beberapa warganet penasaran mengenai profil keluarga dari Aaliyah Massaid dan Thariq Halilintar. Salah satunya mengenai pendidikan.

Berikut adu riwayat pendidikan Reza Artamevia dengan Krisdayanti yang jadi besan keluarga Gen Halilintar:

- Reza Artamevia

Reza Artamevia yang juga mantan istri almarhum Adjie Massaid ini ramai dibicarakan lantaran lagu lamanya yang berjudul Keabadian, yang dirilis tahun 2000 lalu banyak digunakan oleh pengguna TikTok dan viral.

Memiliki nama lengkap Reza Artamevia Adriana Eka Suci, dia lahir di Jakarta pada tanggal 29 Mei 1975. Ayahnya bernama Adang Surachman Rachmat dan ibunya bernama Endang Sri Wahyuni. Reza memiliki seorang adik laki-laki bernama Aksa Gempita.

Reza Artamevia pernah berkuliah dan lulus dari Fakultas Ekonomi Universitas Pancasila Jakarta. Dia pun mencantumkan gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) dalam acara-acara resmi sebagai wujud apresiasi terhadap studinya.