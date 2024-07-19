Kisah Calon Akpol Putri dari Suku Oburauw Papua Barat

JAKARTA - Barbalin Naomi Kubewa menjadi satu-satunya calon Taruni Akademi Kepolisian (Akpol) yang mewakili Polda Papua Barat dalam seleksi tingkat panitia pusat. Mantan pasukan pengibar bendera ini ingin membuktikan perempuan Papua mampu mengabdi kepada negeri lewat Polri.

Putri dari suku Oburauw dan suku Sunda ini akrab disapa Lin. Dia merupakan gadis kelahiran Jayapura 22 Mei 2005.

"Saya merupakan gadis dari dua suku berbeda. Bapak saya suku di Papua, Oburauw. Ibu saya suku dari Jawa tepatnya Sunda," kata Lin, Jumat (19/7/2024).

Dia besar di Papua Barat, sejak kecil dia cukup rajin hingga ketika bersekolah di SMA N 2 Kaimana, dia ditunjuk menjadi pemegang baki Bendera Merah Putih di tingkat Provinsi Papua Barat pada HUT RI ke-77 tahun 2022.

BACA JUGA: 492 Calon Taruna Taruni Akpol Gladi Bersih Tes CAT Akademik di Kampus Udinus Semarang

Dia sangat bangga karena menjadi orang pertama yang mewakili sekolahnya menjadi Paskibra tingkat provinsi. Setahun sebelumnya dia juga menjadi Paskibra di tingkat daerah, Kaimana.

"Motivasi saya ikuti tes Akademi Kepolisian, saya punya tekad besar mengabdi kepada nusa dan bangsa dan saya pilih Polri," tegasnya.