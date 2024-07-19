Latar Belakang Pendidikan Hevearita Gunaryanti Rahayu, Wali Kota Semarang yang Ditetapkan Tersangka oleh KPK

JAKARTA – Latar belakang pendidikan Hevearita Gunaryanti Rahayu, Wali Kota Semarang yang ditetapkan tersangka oleh KPK.

Hevearita Gunaryanti Rahayu atau Mbak Ita adalah Wali Kota Semarang periode 2021 – 2026. Dia resmi dilantik di Gedung Gradhika Bakti Praja sebagai Wali Kota.

Istri dari Alwin Basri ini tersandung kasus gratifikasi proyek Penunjukan Langsung (PL) di Pemkot Semarang tahun 2022 – 2023.

Hal ini sontak membuat Masyarakat bertanya-tanya tentang siapakah Mba Ita dan bagaimana latar belakang pendidikannya, dan Okezone sudah merangkum tentang profil dan latar belakang Pendidikan Mba Ita. Simak ulasannya.

Hevearita Gunaryanti Rahayu lahir di Semarang 4 Mei 1966. Hevearita Gunaryanti atau yang biasa disapa Mba Ita merupakan seorang politikus dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai Wali Kota Semarang.

Untuk riwayat Pendidikan nya sendiri Mba Ita bersekolah di SD Citarum Semarang, SMP Maria Mediatrix Semarang, SMA Negeri 1 Semarang, S1 Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta, S2 Universitas Diponegoro dan S3 Universitas Diponegoro