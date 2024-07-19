Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Latar Belakang Pendidikan Hevearita Gunaryanti Rahayu, Wali Kota Semarang yang Ditetapkan Tersangka oleh KPK

Yaser Rafi Pramudya , Jurnalis-Jum'at, 19 Juli 2024 |20:56 WIB
Latar Belakang Pendidikan Hevearita Gunaryanti Rahayu, Wali Kota Semarang yang Ditetapkan Tersangka oleh KPK
Latar Belakang Pendidikan Hevearita Gunaryanti Rahayu, Wali Kota Semarang yang Ditetapkan Tersangka oleh KPK. (Foto: Okezone.com/Pemkot Semarang)
A
A
A

JAKARTA – Latar belakang pendidikan Hevearita Gunaryanti Rahayu, Wali Kota Semarang yang ditetapkan tersangka oleh KPK.

Hevearita Gunaryanti Rahayu atau Mbak Ita adalah Wali Kota Semarang periode 2021 – 2026. Dia resmi dilantik di Gedung Gradhika Bakti Praja sebagai Wali Kota.

Istri dari Alwin Basri ini tersandung kasus gratifikasi proyek Penunjukan Langsung (PL) di Pemkot Semarang tahun 2022 – 2023.

Hal ini sontak membuat Masyarakat bertanya-tanya tentang siapakah Mba Ita dan bagaimana latar belakang pendidikannya, dan Okezone sudah merangkum tentang profil dan latar belakang Pendidikan Mba Ita. Simak ulasannya.

Hevearita Gunaryanti Rahayu lahir di Semarang 4 Mei 1966. Hevearita Gunaryanti atau yang biasa disapa Mba Ita merupakan seorang politikus dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai Wali Kota Semarang.

Untuk riwayat Pendidikan nya sendiri Mba Ita bersekolah di SD Citarum Semarang, SMP Maria Mediatrix Semarang, SMA Negeri 1 Semarang, S1 Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta, S2 Universitas Diponegoro dan S3 Universitas Diponegoro

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/624/3089485/tanggal-27-november-apakah-anak-sekolah-libur-saat-pilkada-2024-9l2Vg7c2e5.jpg
Tanggal 27 November Apakah Anak Sekolah Libur saat Pilkada 2024?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/624/3089263/kisah-anak-ajaib-yang-ditawari-jadi-bos-perusahaan-it-belajar-coding-sejak-balita-pxvOIOLMDl.jpg
Kisah Anak Ajaib yang Ditawari Jadi Bos Perusahaan IT, Belajar Coding sejak Balita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/624/3089239/hari-guru-nasional-25-november-2024-ini-sejarahnya-F0c823J1QQ.jpg
Hari Guru Nasional 25 November 2024, Ini Sejarahnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/24/624/3089074/kisah-fatimah-raisah-remaja-14-tahun-produktif-dengan-merajut-lawan-ketergantungan-gadget-RbpWmXt2NH.jfif
Kisah Fatimah Raisah: Remaja 14 Tahun Produktif dengan Merajut, Lawan Ketergantungan Gadget
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/24/624/3089039/cara-positif-generasi-muda-bermedia-sosial-yang-menguatkan-karakter-Rd3RQzd61j.png
Cara Positif Generasi Muda Bermedia Sosial yang Menguatkan Karakter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/20/624/3087638/daftar-negara-yang-punya-kurikulum-coding-di-sekolah-sEHXKWP9HN.jpeg
Daftar Negara yang Punya Kurikulum Coding di Sekolah
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement