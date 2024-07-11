Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Untar Masuk Daftar Kampus Terbaik di Dunia versi THE dan Edurank 2024

Jihaan Haniifah Yarra , Jurnalis-Kamis, 11 Juli 2024 |19:57 WIB
Untar Masuk Daftar Kampus Terbaik di Dunia versi THE dan Edurank 2024
Kampus Untar Jadi Kampus Terbaik (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Untar sebagai salah satu universitas swasta terakreditasi Unggul oleh BAN PT, berhasil masuk dalam daftar pemeringkatan kampus top dunia yang dikeluarkan Times Higher Education (THE).

THE adalah sebuah lembaga pemeringkatan perguruan tinggi dunia yang menilai dan memberi peringkat kepada 1.498 universitas dari 115 negara/kawasan atas kontribusi mereka yang luar biasa terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals, SDGs) Perserikatan BangsaBangsa (PBB).

Berdasarkan hasil pemeringkatan yang dirilis pada hari Rabu (12/6) lalu, Untar masuk dalam daftar kampus top dunia tahun 2024 dalam empat kategori yaitu Top Universities for Sustainable Industrialisation and Tech, Top Universities Fostering Global Partnerships, Top Universities Promoting Societal Peace and Justice, dan Top Universities for Promoting Quality Education.

Penilaian berdasarkan kontribusi kampus-kampus terbaik dunia dalam memenuhi 17 poin SDGs tahun 2024. Sedangkan empat tujuan SDGs yang diraih Untar yaitu SDG 4 (Quality Education), SDG 9 (Industry, Innovation and Infrastructure), SDG 16 (Peace, Justice and Strong Institutions) dan SDG 17 (Partnerships for the Goals).

THE menempatkan Untar pada posisi 401-600 besar kampus terkemuka dunia dalam SDG 9 yaitu Industri, Inovasi dan Infrastruktur, peringkat 601-800 untuk SDG 4 Pendidikan Berkualitas, peringkat 601-800 SDG 16 Perdamaian, Keadilan dan Institusi yang Kuat serta peringkat 1501+ untuk SDG 17 Kemitraan mencapai Sasaran.

Telusuri berita edukasi lainnya
