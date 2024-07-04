Adu Latar Belakang Pendidikan Hasyim Asy'ari dengan Mochammad Afifuddin yang Jadi Plt Ketua KPU

JAKARTA - Adu latar belakang pendidikan Hasyim Asy'ari dengan Mochammad Afifuddin yang jadi Plt Ketua KPU. Hasyim Asy'ari baru saja dicopot dari jabatannya usai melakukan tindak asusila terhadap seorang anggota PPLN Den Haag.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memutuskan memberhentikan secara tetap Hasyim Asy’ari, dari jabatannya sebagai Ketua merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam sidang yang dilangsungkan pada Rabu 3 Juli 2024.

Hal tersebut menjadi putusan DKPP dalam sidang putusan terkait perkara dugaan tindak asusila yang dilakukan Hasyim Asy’ari terhadap anggota PPLN Den Haag, Belanda. Dalam putusannya, DKPP mengabulkan seluruh permohonan dari pengadu.

Jajaran Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan rapat pleno terkait pengganti Ketua KPU Hasyim Asy'ari yang dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) atas pelanggaran kode etik. Komisioner KPU menyepakati ditunjuknya Mochammad Afifuddin menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Ketua KPU.

"Hasil pleno sudah memutuskan secara bulat kami bersepakat untuk memberikan mandat kepada pak Mochammad Afifuddin menjadi pelaksana tugas ketua KPU untuk melakukan tugas organisasi," kata Komisioner KPU Augus Mellaz, di Kantor KPU, Kamis (4/7/2024).

Melihat wajah baru yang akan mengisi posisi ketua KPU membuat warganet penasaran dengan sosok tersebut termasuk latar belakang pendidikannya. Mochammad Afifuddin diketahui merupakan seorang mantan aktivis pada saat dia kuliah.

Berikut ulasan adu latar belakang pendidikan Hasyim Asy'ari dengan Mochammad Afifuddin yang jadi Plt Ketua KPU dirangkum dari berbagai sumber, Kamis (4/7/2024)