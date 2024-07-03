Mahasiswa UI Beri Edukasi Kesehatan dan Kewarganegaraan pada Program Badui Nyarita 2024

JAKARTA - Mahasiswa Universitas Indonesia (UI) yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ilmu Keperawatan (FIK) dan BEM Fakultas Kedokteran Gigi (FKG) mengadakan Badui Nyarita 2024 yang merupakan program pengabdian masyarakat (pengmas) kolaboratif.

Rangkaian kegiatan yang dilaksanakan pada 26 hingga 28 Juni tersebut berlangsung di dua tempat, yakni Ciboleger, Banten dan Monumen Nasional Jakarta. Kegiatan ini memberi edukasi bagi anak-anak Badui terkait pentingnya menjaga kesehatan serta memupuk rasa cinta tanah air.

Ketua Pelaksana Badui Nyarita 2024, Esti Maya Windarti, menyebut bahwa program pengmas ini mencakup dua kegiatan, yakni edukasi kesehatan dan penanaman nilai-nilai kewarganegaraan.

Edukasi kesehatan dilakukan selama dua hari di Ciboleger, Banten, yang meliputi edukasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), serta kesehatan gigi dan mulut. Untuk menarik perhatian 20 peserta yang merupakan anak-anak Badui, materi diberikan dengan media interaktif. Edukasi PHBS dilakukan melalui pertunjukan boneka tangan dan permainan kuda bisik, sedangkan edukasi kesehatan gigi dan mulut dilakukan dengan model gigi.

“Selain menggunakan boneka tangan, pertunjukan dibawakan dalam bahasa Sunda agar anak-anak lebih mudah memahami materi PHBS. Penyampaian materi diselingi dengan permainan kuda bisik dan bernyanyi bersama, sehingga suasana menjadi lebih menyenangkan. Pada edukasi kesehatan gigi dan mulut, kami menggunakan model gigi untuk memeragakan cara menggosok gigi yang baik dan benar, serta mengajak seluruh peserta mempraktikkannya. Praktik bersama ini membuat anak-anak menjadi lebih memahami cara menyikat gigi dengan baik dan benar,” ujar Esti.