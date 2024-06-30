Mahasiswa Siap Tanding Kompetisi Robot Indonesia

JAKARTA - Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Brawijaya (FT UB) bakal mengikuti Kompetisi Robot Indonesia (KRI) 2024. KRI tahun ini akan berlangsung di Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Melansir laman UB, Minggu (30/6/2024), FT dan FILKOM UB berkolaborasi bersama dalam ajang ini. Pelepasan secara resmi tim KRI berlangsung di Auditorium Prof. Ir. Suryono FT UB dan dihadiri oleh Wakil Dekan III FT UB dan FILKOM UB, dosen pembimbing, serta para mahasiswa.

BACA JUGA: Robot Canggih Siap Bantu Jamaah Haji di Masjidilharam

Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kewirausahaan Mahasiswa FT UB, Dr.Eng. Ir. Herry Santosa, S.T., M.T., IPM., memberikan motivasi dan semangat kepada tim yang akan bertanding karena sebelumnya UB pernah berjaya di masa lalu di ajang yang sama. Perkembangan dari universitas lain menjadi tantangan tersendiri bagi UB

“Kami sangat bangga dan mendukung penuh perjuangan kalian. Kompetisi ini bukan hanya ajang untuk meraih prestasi, tetapi juga kesempatan untuk mengaplikasikan ilmu yang telah dipelajari. Tunjukkan yang terbaik dan bawa nama baik almamater,” ujar Herry.

Senada dengan Herry, WD III Filkom Drs. Muh. Arif Rahman, M.Kom menambahkan UB sangat mendukung berbagai aktifitas mahasiswa pada saat mengikkuti berbagai kompetisi.

“Semoga segala yang telah kita siapakan selama ini dapat membawa hasil yang baik,” katanya.