HOME EDUKASI KAMPUS

Pengumuman Hasil Seleksi Mandiri ITB 2024 Diundur Jadi Minggu 30 Juni, Ini Cara Ceknya

Jihaan Haniifah Yarra , Jurnalis-Jum'at, 28 Juni 2024 |18:22 WIB
Pengumuman Hasil Seleksi Mandiri ITB 2024 Diundur Jadi Minggu 30 Juni, Ini Cara Ceknya
Hasil Seleksi Mandiri ITB 2024 (Foto: Okezone)




JAKARTA - Pengumuman hasil dan kelulusan Seleksi Mandiri ITB (SM ITB) tahun 2024 yang sedianya akan dilaksanakan pada Jumat (28/6/2024), diundur menjadi hari Minggu (30/6/2024), pukul 15.00 WIB.

Dikutip laman ITB, Jumat (28/6/2024) peserta SM ITB dapat mengakses pengumuman hasil seleksi mandiri di laman https://admission.itb.ac.id/seleksi-mandiri/ dengan menggunakan nomor peserta dan password yang telah dimiliki sebelumnya.

Calon mahasiswa yang dinyatakan lulus SM ITB 2024 diharuskan melakukan pendaftaran ulang pada tanggal 1–8 Juli 2024 secara daring dengan melakukan aktivasi akun pendaftaran ulang di laman https://admission.itb.ac.id/seleksi-mandiri/.

Sebagai salah satu persyaratan untuk dapat dinyatakan diterima sebagai mahasiswa ITB dan memperoleh Nomor Induk Mahasiswa (NIM), lulusan Seleksi Mandiri ITB (SM ITB) yang telah melakukan pendaftaran ulang, diwajibkan untuk melakukan pembayaran biaya penyelenggaraan pendidikan pada tanggal 5–10 Juli 2024.

Tata cara pembayaran biaya penyelenggaraan pendidikan dapat diperoleh di laman https://akademik.itb.ac.id/ setelah calon mahasiswa menyelesaikan proses pendaftaran ulang.








