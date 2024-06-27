Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Cerita Kirana Baskara, Pelajar Tangsel Jadi Paskibraka di IKN

Nekha Fatimah Nursadiyah , Jurnalis-Kamis, 27 Juni 2024 |10:15 WIB
Cerita Kirana Baskara, Pelajar Tangsel Jadi Paskibraka di IKN
Kirana terpilih mewakili Tangsel sebagai calon paskibraka di upacara IKN (Foto: PUPR)
A
A
A

JAKARTA - Kirana Ashawidya Baskara, seorang siswi berbakat asal Tangerang Selatan, terpilih mewakili Provinsi Banten sebagai calon anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) di tingkat pusat yang ditugaskan di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Dikutip laman resmi Pemkot Tangsel, Kamis (27/6/2024), siswi yang akrab disapa Asha itu, merupakan siswa SMA Labschool Cirendeu, Kota Tangerang Selatan. Gadis kelahiran Tangerang Selatan, 13 Juni 2008 tersebut saat ini berusia 16 tahun. Ia merupakan anak dari Yoki Panji Baskara.

Pencapaian Kirana tidak hanya membawa kebanggaan bagi Kirana dan keluarganya, tetapi juga menginspirasi dan membanggakan seluruh masyarakat Tangsel yang mendukung kesuksesannya. Kirana juga merasa bersyukur telah terpilih mewakili Tangsel menjadi salah satu calon Paskibraka.

“Tentunya saya merasa bersyukur dan terhormat dapat mewakili Provinsi Banten dan kota Tangerang Selatan,” kata Kirana.

Perjalanan Kirana menuju Paskibraka tingkat nasional tentunya melewati serangkaian tahap seleksi yang ketat dan membutuhkan kerja keras yang luar biasa.

Terdapat berbagai proses seleksi yang harus dilalui Kirana, mulai dari tingkat sekolah, tingkat kota sampai kepada tingkat provinsi.

Proses seleksi ini mencakup beberapa kategori, termasuk pengetahuan umum, wawasan kebangsaan, ketahanan fisik, kesehatan, dan kepribadian.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/624/3089485/tanggal-27-november-apakah-anak-sekolah-libur-saat-pilkada-2024-9l2Vg7c2e5.jpg
Tanggal 27 November Apakah Anak Sekolah Libur saat Pilkada 2024?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/624/3089263/kisah-anak-ajaib-yang-ditawari-jadi-bos-perusahaan-it-belajar-coding-sejak-balita-pxvOIOLMDl.jpg
Kisah Anak Ajaib yang Ditawari Jadi Bos Perusahaan IT, Belajar Coding sejak Balita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/624/3089239/hari-guru-nasional-25-november-2024-ini-sejarahnya-F0c823J1QQ.jpg
Hari Guru Nasional 25 November 2024, Ini Sejarahnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/24/624/3089074/kisah-fatimah-raisah-remaja-14-tahun-produktif-dengan-merajut-lawan-ketergantungan-gadget-RbpWmXt2NH.jfif
Kisah Fatimah Raisah: Remaja 14 Tahun Produktif dengan Merajut, Lawan Ketergantungan Gadget
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/24/624/3089039/cara-positif-generasi-muda-bermedia-sosial-yang-menguatkan-karakter-Rd3RQzd61j.png
Cara Positif Generasi Muda Bermedia Sosial yang Menguatkan Karakter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/20/624/3087638/daftar-negara-yang-punya-kurikulum-coding-di-sekolah-sEHXKWP9HN.jpeg
Daftar Negara yang Punya Kurikulum Coding di Sekolah
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement