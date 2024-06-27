Cerita Kirana Baskara, Pelajar Tangsel Jadi Paskibraka di IKN

JAKARTA - Kirana Ashawidya Baskara, seorang siswi berbakat asal Tangerang Selatan, terpilih mewakili Provinsi Banten sebagai calon anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) di tingkat pusat yang ditugaskan di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Dikutip laman resmi Pemkot Tangsel, Kamis (27/6/2024), siswi yang akrab disapa Asha itu, merupakan siswa SMA Labschool Cirendeu, Kota Tangerang Selatan. Gadis kelahiran Tangerang Selatan, 13 Juni 2008 tersebut saat ini berusia 16 tahun. Ia merupakan anak dari Yoki Panji Baskara.

Pencapaian Kirana tidak hanya membawa kebanggaan bagi Kirana dan keluarganya, tetapi juga menginspirasi dan membanggakan seluruh masyarakat Tangsel yang mendukung kesuksesannya. Kirana juga merasa bersyukur telah terpilih mewakili Tangsel menjadi salah satu calon Paskibraka.

“Tentunya saya merasa bersyukur dan terhormat dapat mewakili Provinsi Banten dan kota Tangerang Selatan,” kata Kirana.

Perjalanan Kirana menuju Paskibraka tingkat nasional tentunya melewati serangkaian tahap seleksi yang ketat dan membutuhkan kerja keras yang luar biasa.

Terdapat berbagai proses seleksi yang harus dilalui Kirana, mulai dari tingkat sekolah, tingkat kota sampai kepada tingkat provinsi.

Proses seleksi ini mencakup beberapa kategori, termasuk pengetahuan umum, wawasan kebangsaan, ketahanan fisik, kesehatan, dan kepribadian.