10 SMA Terbaik di Tangerang sebagai Referensi PPDB 2024

JAKARTA - 10 SMA terbaik di Tangerang sebagai referensi PPDB 2024. Calon peserta didik dan para orangtua siswa dapat menjadikan daftar ini sebagai referensi mengenai SMA terbaik di Tangerang.

Calon peserta didik dan para orangtua siswa tentunya menginginkan bersekolah di sekolah terbaik. Selain itu, memilih sekolah terbaik juga dapat menjadi sebuah langkah penting untuk menentukan masa depan pendidikan anak.

Namun, terkadang banyak calon siswa yang baru mengaku bingung dalam menentukan pilihan SMA untuk melanjutkan pendidikan mereka.

Berikut 10 SMA terbaik di Tangerang sebagai referensi PPDB 2024 berdasarkan daftar Top 1000 sekolah tahun 2022 berdasarkan nilai UTBK yang telah dirilis LTMPT, Rabu (26/6/2024),

1. SMAK BPK Penabur Gading Serpong

Rangking : 25

Nilai Total : 613,312

2. SMA UPH College

Rangking : 81

Nilai Total : 584,074

3. SMAK Penabur Bintaro

Rangking : 88

Nilai Total : 582,565

4. SMAN 2 Kota Tangerang Selatan

Rangking : 152

Nilai Total : 566,320

5. SMAN 1 Tangerang

Rangking : 214

Nilai Total : 558,255