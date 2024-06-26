JAKARTA - 10 SMA terbaik di Tangerang sebagai referensi PPDB 2024. Calon peserta didik dan para orangtua siswa dapat menjadikan daftar ini sebagai referensi mengenai SMA terbaik di Tangerang.
Calon peserta didik dan para orangtua siswa tentunya menginginkan bersekolah di sekolah terbaik. Selain itu, memilih sekolah terbaik juga dapat menjadi sebuah langkah penting untuk menentukan masa depan pendidikan anak.
Namun, terkadang banyak calon siswa yang baru mengaku bingung dalam menentukan pilihan SMA untuk melanjutkan pendidikan mereka.
Berikut 10 SMA terbaik di Tangerang sebagai referensi PPDB 2024 berdasarkan daftar Top 1000 sekolah tahun 2022 berdasarkan nilai UTBK yang telah dirilis LTMPT, Rabu (26/6/2024),
1. SMAK BPK Penabur Gading Serpong
Rangking : 25
Nilai Total : 613,312
2. SMA UPH College
Rangking : 81
Nilai Total : 584,074
3. SMAK Penabur Bintaro
Rangking : 88
Nilai Total : 582,565
4. SMAN 2 Kota Tangerang Selatan
Rangking : 152
Nilai Total : 566,320
5. SMAN 1 Tangerang
Rangking : 214
Nilai Total : 558,255