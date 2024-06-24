Advertisement
Carut Marut PPDB 2024, Ombudsman: 70% Jalur Prestasi Titipan

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Senin, 24 Juni 2024 |19:46 WIB
Carut Marut PPDB 2024, Ombudsman: 70% Jalur Prestasi Titipan
Ombudsman Minta Pengumuman PPDB Ditunda. (Foto: Okezone.com)
JAKARTA - Ombudsman Sumatera Selatan (Sumsel) meminta pendaftaran ulang pengumuman Penerima Peserta Didik Baru (PPDB) SMA jalur prestasi ditunda. Sebab ditemukan kecurangan dalam pelaksanaan PPDB jalur prestasi tersebut.

Komisioner Ombudsman RI Johanes Widijantoro menjelaskan, dari kouta yang sediakan untuk peserta didik baru jalur prestasi, sebanyak 70% calon siswa yang telah dinyatakan lolos itu terindikasi curang. Sementara mereka yang berprestasi justru tidak lolos di jalur tersebut.

"70% jalur prestasi titipan. 70% gila nggak," ujar Johanes di Jakarta, Senin (24/6/2024).

"Karena terbukti jalur prestasi itu banyak kemudian mengobarkan yang betul-betul berprestasi menjadi tidak diterima," sambungnya.

Dia menceritakan, kalau kantor Ombudsman perwakilan Sumsel, bahkan sampai di demo massa buntut permintaan pihaknya meminta penundaan penerimaan jalur prestasi.

"Saya dari Sumsel, kemarin demo kantor kita. (Pendemo ialah) orang-orang yang merasa dirugikan karena Ombudsman mengambil langkah stop dulu untuk pendaftaran ulang pengumuman yang jalur prestasi," katanya.

Perihal permasalahan tersebut dirinya menilai butuh kesadaran masyarakat agar taat terhadap aturan yang berlaku. Jangan sampai PPBD ini, orang tua calon siswa memaksakan dirinya agar anaknya bisa masuk sekolah tertentu namun menggunakan cara-cara manipulatif.

"Kalau saya sih melihat ini sih sebenarnya tidak by system salah, by norma atau aturannya ngga bener, tetapi ini mentalitas masyarakat kita yang masih belum mau mengikuti proses sesuai dengan aturan, dan kebijakan yang ada," katanya.

