Kenapa SNBT Rata-Rata Siswa Kurikulum Merdeka Jauh Lebih Tinggi Dibandingkan dengan Kurikulum Lain?

Kenapa SNBT Rata-Rata Siswa Kurikulum Merdeka Jauh Lebih Tinggi Dibanding dengan Kurikulum Lain? (Foto: Okezone.com/Freepik)

JAKARTA - Kenapa SNBT rata-rata siswa kurikulum merdeka jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kurikulum lain?

Ketua Tim Penanggung Jawab Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) Prof Ganefri mengatakan, rerata skor UTBK 2024 siswa SMA Kurikulum Merdeka sebesar 557,33. Sedangkan skor UTBK siswa SMA Kurikulum 2013 sebesar 548,98.

Perolehan nilai SNBT (Seleksi Nasional Berbasis Tes) siswa dengan kurikulum merdeka dinilai lebih tinggi jika dibandingkan dengan siswa kurikulum lain. Hal ini menimbulkan pertanyaan dari berbagai pihak.

Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Anindito Aditomo sendiri menyatakan jika pada hasil nilai UTBK SNBT 2024 terdapat perubahan yang cukup signifikan.

"Dari hasil yang ada, siswa lulusan Kurikulum Merdeka dapat skor UTBK SNBT lebih tinggi, ini merupakan hasil yang baik," ujar Anindito melalui tayangan Youtube, Rabu (19/6/24).

Dia juga menjelaskan bahwasanya Kurikulum Merdeka mampu membuat siswa meraih nilai UTBK yang tinggi karena materi yang terkandung dalam kurikulum ini berfokus pada numerasi dan literasi lebih tinggi dari kurikulum lainnya.