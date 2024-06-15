Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Bikin Nyaman Mahasiswa, Universitas Brawijaya Modernisasi Fasilitas Perpustakaan

Faradilla Indah Siti Aysha , Jurnalis-Sabtu, 15 Juni 2024 |16:20 WIB
Bikin Nyaman Mahasiswa, Universitas Brawijaya Modernisasi Fasilitas Perpustakaan
Perpustakaan Universitas Brawijaya Dimodernisasi. (Foto: Okezone.com/UB)
A
A
A

MALANG - Universitas Brawijaya (UB) meremajakan fasilitas perpustakaan di Malang dan Kediri. Peremajaan dan modernisasi ini guna membuat nyaman mahasiswa, salah satunya dengan penambahan beberapa infrastruktur modern dan pohon yang rindang di area perpustakaan.

Rektor Universitas Brawijaya Widodo menyatakan, peremajaan fasilitas perpustakaan yang didukung dana sosial dari Bank Danamon dilakukan di dua lokasi kampus UB yakni Malang dan Kediri. Di Kediri selain modernisasi perpustakaan, juga diresmikan gedung PSDKU yang ada di kawasan Mojoroto, Kota Kediri.

"Sedangkan di UB kampus Malang dilakukan peremajaan desain dan modernisasi fasilitas perpustakaan, supaya lebih menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan aman, serta mendorong peningkatan kunjungan mahasiswa Universitas Brawijaya ke perpustakaan," kata Widodo, pada Sabtu (15/6/2024).

Widodo menambahkan, literasi keuangan juga diselenggarakan bekerjasama dengan Bank Danamon untuk 125 mahasiswa UB di kampus Malang. Workshop ini diperkaya dengan presentasi dari tim Danamon Jawa Timur tentang keamanan berinvestasi dan dimeriahkan oleh kehadiran Adrian Maulana, seorang tokoh publik yang dikenal akan keahliannya dalam pengelolaan keuangan dan gaya hidup ramah lingkungan.

