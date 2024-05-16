Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Mengenal Sejarah Museum Benteng Vredeburg

Djanti Virantika , Jurnalis-Kamis, 16 Mei 2024 |16:48 WIB
Mengenal Sejarah Museum Benteng Vredeburg
Museum Benteng Vredeburg (Foto: Okezone)
A
A
A

MUSEUM Benteng Vredeburg jadi salah satu tempat bersejarah yang tak boleh dilewatkan jika Anda berkunjung ke Yogyakarta. Pasalnya, museum ini menjadi saksi bisu beragam peristiwa bersejarah yang terjadi di Yogyakarta sejak pemerintah kolonial Belanda masuk ke Yogyakarta. Kini, mari mengenal lebih jauh soal sejarah Museum Benteng Vredeburg.

Dilansir dari laman resmi Dinas Kebudayaan Yogyakarta, Kamis (16/5/2024), Benteng Vredeburg mulai dibangun pada 1760. Awalnya, bangunan yang digunakan sebagai benteng kompeni ini masih sangat sederhana.

Penderian Benteng Vredeburg sendiri tak terlepas dari lahirnya Kasultanan Yogyakarta. Kraton Kasultanan Yogyakarta sendiri diketahui pertama kali dibangun pada 9 Oktober 1755.

museum

Pada 1767, Benteng Vredeburg kemudian dibangun lebih kuat lagi. Permintaan ini datang dari Gubernur Pantai Utara Jawa di Semarang kepada sultan. Tujuannya, Benteng Vredeburg diharapkan bisa menjamin keamanan orang-orang Belanda.

Usai mendapat izin dari Sri Sultan Hamengku Buwono I, Benteng Vredeburg pun diperkukuh. Pembangunannya rampung pada 1787. Benteng ini kemudian diresmikan oleh Gubernur Johannes Sioeberg dengan nama Rustenburgh.

Halaman:
1 2
