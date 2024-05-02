Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Siswa Woodleigh School Melbourne 'Keliling Indonesia' di KBRI Canberra

Jihaan Haniifah Yarra , Jurnalis-Kamis, 02 Mei 2024 |21:00 WIB
Siswa Woodleigh School Melbourne 'Keliling Indonesia' di KBRI Canberra
Atikbud KBRI Canberra menerima kunjungan siswa Melbourne (Foto: KBRI)
A
A
A

JAKARTA - Kantor Atase Pendidikan dan Kebudayaan (Atdikbud) KBRI Canberra menerima kunjungan siswa dan guru dari Woodleigh School, Penbank, Victoria, Australia pada Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2024, Kamis (2/5/2024). Kunjungan ini merupakan salah satu hasil dari upaya KBRI Canberra untuk mengenalkan budaya Indonesia kepada siswa dari sekolah-sekolah di Australia.

Dalam kunjungan yang berlangsung selama satu jam tersebut, 28 siswa dari Woodleigh School dibagi menjadi dua kelompok. Secara bergantian, kelompok siswa pertama diajak untuk mengenal Indonesia dengan berkeliling Balai Budaya Indonesia yang terdapat di KBRI Canberra, sementara kelompok yang lain mengikuti workshop tari tradisional.

Tur Balai Budaya dipandu oleh staf Atdikbud, Witari, untuk mengenalkan keragaman Indonesia mulai dari wilayah yang terdiri dari berbagai pulau, budaya, memainkan wayang, hingga alat musik tradisional yang dimiliki Indonesia, seperti gamelan, angklung, dan talempong. Sedangkan untuk workshop tari yang dipandu staf Atdikbud, Muhammad Nur Aziz, siswa diajak untuk ikut menari kuda lumping.

Para siswa antusias mengikuti kegiatan yang disiapkan oleh kantor Atdikbud. Salah satu guru pendamping, Charlotte Wearne, menyampaikan bahwa anak didiknya sangat senang bisa berkunjung ke kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Canberra. Di tengah musim gugur yang dingin, para siswa bersemangat mengikuti workshop tari dengan lincah.

Halaman:
1 2
