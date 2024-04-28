Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Heboh Harga Sekolah Playgroup Setara Sarjana, Ini Hitung-hitungannya

Jihaan Haniifah Yarra , Jurnalis-Minggu, 28 April 2024 |19:49 WIB
Heboh Harga Sekolah Playgroup Setara Sarjana, Ini Hitung-hitungannya
Viral biaya sekolah playground sama dengan sarjana (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Viral di media sosial biaya sekolah Playgroup setara biaya kuliah hingga sarjana. Untuk itu, penting bagi para orang tua untuk memikirkan biaya pendidikan anaknya sedini mungkin.

Seiring perkembangan zaman, biaya pendidikan semakin mahal. Para orang tua harus mulai merencanakan dan menyiapkan biaya pendidikan anak sebaik mungkin agar nantinya tidak membebani dikemudian hari.

Baru-baru ini, salah satu user TikTok @firsialda_ membagikan rincian biaya dari 10 sekolah playgroup di akunnya. Pada postingannya tersebut, terlihat biaya sekolah playgroup yang sangat fantastis hingga puluhan juta.

Melansir TikTok @firsialda_ , Minggu (28/4/2024), berikut rincian dari 10 playgroup yang ada di Indonesia:

- Kidsville (Nursery)

Memiliki total biaya sekitar Rp24,7 juta belum termasuk buku, dengan rincian :

Enrollment Fee (dibayar 1x diawal) : Rp14,2 juta

Annual Fee (dibayar setiap tahun) : Rp300 ribu

Term Fee Nursery (dibayar prt term : 11 minggu) : Rp9,8 juta

Uniform (untuk 3 set) : Rp435 ribu

- Gagas Ceria (Klab Besar)

Memiliki total biaya sekitar Rp7,74 juta, dengan rincian:

Uang Pangkal : Rp4,3 juta

Uang Semester : Rp2 juta

SPP Bulanan : Rp990 ribu

Uang Pendaftaran : Rp450 ribu

Telusuri berita edukasi lainnya
