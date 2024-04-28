JAKARTA - Viral di media sosial biaya sekolah Playgroup setara biaya kuliah hingga sarjana. Untuk itu, penting bagi para orang tua untuk memikirkan biaya pendidikan anaknya sedini mungkin.
Seiring perkembangan zaman, biaya pendidikan semakin mahal. Para orang tua harus mulai merencanakan dan menyiapkan biaya pendidikan anak sebaik mungkin agar nantinya tidak membebani dikemudian hari.
Baru-baru ini, salah satu user TikTok @firsialda_ membagikan rincian biaya dari 10 sekolah playgroup di akunnya. Pada postingannya tersebut, terlihat biaya sekolah playgroup yang sangat fantastis hingga puluhan juta.
Melansir TikTok @firsialda_ , Minggu (28/4/2024), berikut rincian dari 10 playgroup yang ada di Indonesia:
- Kidsville (Nursery)
Memiliki total biaya sekitar Rp24,7 juta belum termasuk buku, dengan rincian :
Enrollment Fee (dibayar 1x diawal) : Rp14,2 juta
Annual Fee (dibayar setiap tahun) : Rp300 ribu
Term Fee Nursery (dibayar prt term : 11 minggu) : Rp9,8 juta
Uniform (untuk 3 set) : Rp435 ribu
- Gagas Ceria (Klab Besar)
Memiliki total biaya sekitar Rp7,74 juta, dengan rincian:
Uang Pangkal : Rp4,3 juta
Uang Semester : Rp2 juta
SPP Bulanan : Rp990 ribu
Uang Pendaftaran : Rp450 ribu