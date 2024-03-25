Ada Prodi Bioinformatika, Apa Itu? Cek Prospek Kerjanya

JAKARTA - IPB University membuka program (studi) yang baru pada tahun ini yaitu Prodi Sarjana (S1) Bioinformatika. Prodi ini di bawah Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA).

Bioinformatika sendiri adalah perpaduan antara ilmu komputer, matematika, statistika, dan biologi, khususnya biologi molekuler.

Bioinformatika memiliki peranan penting untuk memecahkan berbagai permasalahan yang terkait dengan ilmu hayati, kesehatan, dan pertanian.

Ketua Tim Pembentukan Prodi Bioinformatika IPB University, Dr Wisnu Ananta Kusuma menjelaskan, pembentukan prodi ini bertujuan untuk menerapkan dan mengembangkan ilmu bioinformatika serta integrasinya dengan bidang ilmu lain.

Hal ini juga sejalan dengan visi agromaritim IPB University, yakni mengoptimalkan kekayaan biodiversitas Indonesia, baik di darat maupun di laut, dengan pemanfaatan interdisiplin ilmu, termasuk bioinformatika.

“Prodi Bioinformatika IPB University menawarkan pendekatan unik dalam pengembangan keilmuan, yaitu keseimbangan antara muatan sains komputasi dasar yang diambil dari ilmu komputer dan biologi molekuler yang diambil dari biologi/biokimia sebagai kompetensi inti,” ucapnya dilansir laman resmi IPB, Jakarta, Senin (25/3/2024).

Dengan demikian, lanjut Dr Wisnu, prodi ini tidak hanya menerapkan ilmu biologi molekuler, teknologi omika, dan biologi sistem, tetapi juga menerapkan ilmu komputer, khususnya terkait pengembangan perangkat lunak, algoritme, dan pengolahan data berskala besar.