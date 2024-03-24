Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Mahasiswa RI Jadi Korban Magang Bodong di Jerman

Nurul Amirah Nasution , Jurnalis-Minggu, 24 Maret 2024 |15:32 WIB
Mahasiswa RI Jadi Korban Magang Bodong di Jerman
Mahasiswa Indonesia Magang di Jerman (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Mahasiswa Indonesia diduga menjadi korban kasus dugaan perdagangan orang (TPPO) dengan modus magang di Jerman.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, kasus TPPO berkedok program magang terungkap setelah empat mahasiswa yang tengah mengikuti Ferienjob mendatangi KBRI di Jerman.

"Polri sudah menetapkan lima orang tersangka, yakni ER alias EW; A alias AE, SS, AJ dan MJ. Dua dari lima tersangka masih berada di Jerman," ujarnya, dikutip dari BBC Indonesia, Minggu (24/3/2024).

Pelaksana Harian (Plh) Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Anang Ristanto, menegaskan bahwa Ferienjob tidak pernah menjadi bagian dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM.

“Kemendikbudristek mendukung penuh upaya penegakkan hukum yang dilakukan oleh Polri dan mengimbau agar kampus yang mahasiswanya terlibat program ferienjob agar selalu melindungi mahasiswa dari tekanan dan jeratan utang akibat program tersebut,” ujarnya.

