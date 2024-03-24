Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Pengakuan Mahasiswa Indonesia Jadi Korban Eksploitasi Magang di Jerman

Nurul Amirah Nasution , Jurnalis-Minggu, 24 Maret 2024 |12:11 WIB
Pengakuan Mahasiswa Indonesia Jadi Korban Eksploitasi Magang di Jerman
Ilustrasi Mahasiswa Magang (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Beberapa mahasiswa yang mengaku menjadi korban kasus dugaan perdagangan orang (TPPO) dengan modus magang di Jerman mulai angkat bicara.

Bayangkan Anda seorang mahasiswa yang baru tiba di sebuah negara di Eropa Barat untuk program magang. Di benak Anda terbayang untuk mendapat pengalaman baru sekaligus belajar.

Tiba-tiba saja pintu flat Anda diketuk jelang tengah malam oleh seseorang yang menyodorkan kontrak kerja dalam bahasa asing bukan bahasa Inggris yang Anda sendiri tidak fasih.

Anda diminta tanda tangan malam itu juga dan esoknya, pada pukul 04.00 pagi Anda harus bangun demi mengejar bus perusahaan untuk bekerja di pabrik.

Ingat, dalam konteks ini, Anda adalah anak muda yang diterima magang di luar negeri.

Nita (bukan nama sebenarnya), 22 tahun, salah satu mahasiswi perguruan tinggi di Jawa, menuturkan pengalamannya dikutip BBC News Indonesia pada Minggu (24/3/2024).



