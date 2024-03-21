Pendaftaran KIP Kuliah Jalur UTBK SNBT 2024 Dibuka Hari Ini

Pendaftaran KIP Kuliah Jalur UTBK SNBT 2024 Dibuka Hari Ini (Foto: Shutterstock)

JAKARTA - Pendaftaran KIP Kuliah jalur UTBK SNBT 2024 dibuka mulai hari ini, 21 Maret 2024 dan akan ditutup pada 5 April 2024.

"Pendaftaran seleksi UTBK-SNBT di SIM KIP Kuliah dibuka mulai tanggal 21 Maret 2024 pukul 15.00 WIB sampai dengan 5 April 2024 pukul 15.00 WIB," tulis pengumuman di akun Instagram @puslapdik_dikbud, Jakarta, Kamis (21/3/2024).

Peserta KIP Kuliah Merdeka yang akan mengikuti seleksi masuk Perguruan Tinggi melalui jalur UTBK-SNBT dapat memilih seleksi UTBK-SNBT di menu Seleksi SIM KIP Kuliah.

"Apabila menu Seleksi belum muncul, silahkan melengkapi berkas persyaratan KIP Kuliah terlebih dahulu," tulisnya.

Pendaftaran KIP Kuliah 2024

1. Calon peserta mendaftar secara online melalui laman resmi KIP Kuliah https://kip-kuliah.kemdikbud.go.id/

2. Pilih tombol "Daftar" untuk membuat akun baru atau "Masuk" jika sudah memiliki akun.

3. Jika belum memiliki akun, daftar dengan memasukkan NISN, NPSN, NIK, dan alamat email aktif.

4. Sistem akan melakukan validasi data dan kelayakan peserta.

5. Jika validasi berhasil, sistem akan mengirimkan Nomor Pendaftaran dan Kode Akses melalui email.

6. Peserta yang telah mendaftar akan memilih jalur seleksi masuk perguruan tinggi, seperti SNBP, UTBK SNBT, Ujian Masuk Politeknik Negeri (UMPN), Mandiri, dan lainnya.

7. Setelah langkah-langkah selesai, peserta telah menyelesaikan proses pendaftaran di portal atau sistem SNPMB sesuai jalur yang dipilih. Proses penyetaraan dengan sistem akan dilakukan melalui skema host to host.