Dana PIP untuk Anak SD 2024 Kapan Cair? Ini Jadwal Lengkapnya

JAKARTA - Dana PIP untuk anak SD 2024 kapan cair? Ini jadwal lengkapnya. Program Indonesia Pintar (PIP) tersedia untuk jenjang pendidikan mulai sekolah dasar (SD) hingga sekolah menengah kejuruan (SMK)/SMA.

Dalam penyaluran dana PIP berlangsung selama tiga tahap. Tahap pertama Februari hingga April 2024, tahap kedua Mei hingga September 2024 dan tahap ketiga Oktober hingga Desember 2024.

PIP merupakan bantuan berupa uang tunai, perluasan akses, dan kesempatan belajar dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk membiayai pendidikan

PIP 2024 akan disalurkan kepada 18,6 juta siswa terdiri dari 9,8 juta siswa SD, 6,2 juta siswa SMP, 1,8 juta siswa SMA dan 800 ribu siswa SMK dengan anggaran sekitar Rp13,4 triliun.

Lalu dana PIP untuk Anak SD 2024 kapan cair? Berikut ulasannya:

Jika mengacu penyaluran dana PIP tahap pertama, maka dana PIP untuk 9,8 juta siswa SD sudah cair. Besaran dana PIP untuk anak SD mencapai Rp400.000.

Berikut ini jadwal pencairan PIP Kemdikbud 2024:

1. PIP Tahap 1

Dana PIP tahap 1 mulai disalurkan pada bulan Februari hingga April 2024. Dana PIP diberikan kepada semua pelajar dari tingkat pendidikan dasar hingga menengah atas.

2. PIP Tahap 2

Dana PIP tahap 2 dijadwalkan dilakukan antara Mei hingga September 2024.

Penerima dana PIP tahap 2 termasuk peserta didik yang diusulkan Dinas Pendidikan, usulan pemangku kepentingan, dan peserta didik yang telah ditetapkan sebagai penerima program melalui surat keputusan (SK).

3. PIP Tahap 3

Dana PIP tahap 3 dilakukan pada periode Oktober hingga Desember 2024. Pada tahap 3, dana disalurkan kepada semua pelajar dari tingkat pendidikan dasar hingga menengah atas.

Termasuk peserta didik yang diusulkan oleh Dinas Pendidikan, usulan pemangku kepentingan, dan peserta didik yang telah ditetapkan sebagai penerima program melalui surat keputusan (SK).

Bantuan PIP 2024

1. PIP untuk siswa SD sebesar Rp400.000.

2. PIP untuk siswa SMP sebesar Rp750.000.

3. PIP untuk siswa SMA/SMK sebesar Rp1,8 juta, naik dari sebelumnya dari Rp1 juta