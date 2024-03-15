Pendaftaran SPAN-PTKIN Diperpanjang hingga 19 Maret 2024

JAKARTA - Panitia Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PMB PTKIN) 2024 mengumumkan perpanjangan masa pendaftaran siswa untuk Seleksi Prestasi Akademik Nasional (SPAN) hingga 19 Maret 2024 sampai batas waktu pukul 23.59 WIB.

Ketua Panitia Nasional (PMB PTKIN) 2024 Nyayu Khodijah mengatakan bahwa keputusan perpanjangan masa pendaftaran siswa SPAN-PTKIN dilakukan karena data yang dimiliki panitia nasional menunjukkan masih banyak siswa yang memenuhi syarat namun belum selesai melakukan finalisasi pendaftaran.

"Perpanjangan masa pendaftaran kami lakukan untuk memberikan peluang seluas mungkin kepada siswa-siswi yang berprestasi untuk melanjutkan studi ke PTKIN," ujar Nyayu dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Jumat (15/3/2024).

Nyayu melanjutkan, meskipun diperpanjang pendaftaran hanya bisa dilakukan bagi siswa yang sudah didaftarkan oleh sekolahnya di Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS).

Nyayu berharap waktu yang tersisa kurang lebih 4 hari lagi dapat dimanfaatkan oleh siswa untuk menyelesaikan pendaftaran.

"Semoga perpanjangan waktu pendaftaran SPAN-PTKIN dapat membantu anak-anak bangsa untuk meraih cita-citanya," katanya.

Informasi lengkap tentang pendaftaran jalur SPAN-PTKIN tahun 2024 dapat mengunjungi laman https://siswa.ptkin.ac.id/web/site/login

(Dani Jumadil Akhir)