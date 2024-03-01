Apakah Masih Kuliah Bisa Daftar Kartu Prakerja?

JAKARTA - Apakah masih kuliah bisa daftar Kartu Prakerja? Saat ini Kartu Prakerja gelombang 63 sudah ditutup dan akan dilanjutkan pada pendaftaran Kartu Prakerja gelombang 64.

"Untuk kamu yang belum lolos di Gelombang 63, jangan khawatir! Masih akan ada gelombang seleksi selanjutnya," tulis akun Instagram resmi Prakerja @prakeja.go.id, Jakarta.

Pembukaan Kartu Prakerja gelombang 64 akan dilakukan pada Maret 2024. Namun, tanggal pastinya belum diumumkan secara resmi. Jika melihat tren pendaftaran Kartu Prakerja, biasanya dibuka setiap dua minggu sekali pada hari Jumat.

Lalu apakah masih kuliah bisa daftar Kartu Prakerja?

Untuk menjawab hal ini manajemen Kartu Prakerja sudah menetapkan syarat pendaftaran Kartu Prakerja. Mengutip laman prakerja.go.id, pendaftar seharusnya tidak sedang menempuh pendidikan formal.

Pendidikan formal sendiri merupakan jalur yang penting dalam sistem pendidikan nasional. Cakupannya terdiri atas pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

Dalam hal ini, mahasiswa tergolong sebagai kelompok yang menempuh pendidikan formal di perguruan tinggi atau universitas. Dengan demikian, jika masih kuliah tidak boleh mengikuti program Kartu Prakerja.