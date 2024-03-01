Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Mahassiswa Diajak Ciptakan Inovasi Keselamatan Berlalu Lintas

Pika Piqhaniah , Jurnalis-Jum'at, 01 Maret 2024 |19:39 WIB
Mahassiswa Diajak Ciptakan Inovasi Keselamatan Berlalu Lintas
Mahasiswa diajak ciptakan inovasi keselamatan lalu lintas (Foto: Jasa Raharja)
A
A
A

 

JAKARTAMahasiswa diajak menciptakan inovasi keselamatan berlalu lintas. PT Jasa Raharja memfasilitasi dan mendorong inovasi dalam keselamatan jalan raya di kalangan mahasiswa Indonesia.

Jasa Marga mengumpulkan 10 finalis dari 8 universitas yang berbeda. Semua menampilkan ide-ide kreatif yang berpotensi menurunkan angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia.

Direktur Hubungan Kelembagaan PT Jasa Raharja, Munadi Herlambang, menekankan pentingnya program ini dalam menciptakan solusi inovatif yang tidak hanya efektif dalam mencegah kecelakaan tetapi juga menumbuhkan kepedulian terhadap masyarakat.

"Kami berharap inovasi yang lahir dari JR-Rovation ini dapat berkontribusi signifikan dalam upaya nasional kita untuk menurunkan angka kecelakaan lalu lintas, sekaligus membangun kesadaran dan kepedulian di kalangan masyarakat luas," ujar Munadi Herlambang, Jumat (1/3/2024).

Selain memperkenalkan finalis dan ide-ide inovatif mereka, acara ini juga menjadi momen pengukuhan Ketua dan Pengurus Road Safety Ranger Z, sebuah kelompok yang terdiri dari mahasiswa yang berdedikasi untuk mempromosikan keselamatan jalan raya di kalangan masyarakat.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/13/65/3113624/20_ptn-FtJA_large.jpg
Daftar 20 PTN Dengan Kuota KIP Kuliah SNBP Terbanyak di 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/13/65/3113256/caroline-ZMKp_large.jpg
Riwayat Pendidikan Caroline Riady, Cucu Konglomerat Pernah Jadi Guru dan Dosen UPH
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/12/65/3113227/mendiktisaintek_satryo-Cle4_large.jpg
Kena Efisiensi Anggaran Rp14 Triliun, Mendikti Saintek: Itu Belum Termasuk Tukin Dosen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/12/65/3113191/mendiktisaintek_satryo-0trg_large.jpg
Mendikti Saintek Beri Sinyal Biaya Kuliah di PTN Naik Imbas Efisiensi Anggaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/12/65/3113107/kampus-OBUt_large.jpg
Perguruan Tinggi Siap Cetak Mahasiswa Unggul untuk Industri BPR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/07/65/3111739/kampus-0B6b_large.jpg
Mengulik Perbedaan SNPMB, SNBT, dan SNBP, Bagi Calon Maba
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement