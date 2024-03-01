Mahassiswa Diajak Ciptakan Inovasi Keselamatan Berlalu Lintas

JAKARTA – Mahasiswa diajak menciptakan inovasi keselamatan berlalu lintas. PT Jasa Raharja memfasilitasi dan mendorong inovasi dalam keselamatan jalan raya di kalangan mahasiswa Indonesia.

Jasa Marga mengumpulkan 10 finalis dari 8 universitas yang berbeda. Semua menampilkan ide-ide kreatif yang berpotensi menurunkan angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia.

Direktur Hubungan Kelembagaan PT Jasa Raharja, Munadi Herlambang, menekankan pentingnya program ini dalam menciptakan solusi inovatif yang tidak hanya efektif dalam mencegah kecelakaan tetapi juga menumbuhkan kepedulian terhadap masyarakat.

"Kami berharap inovasi yang lahir dari JR-Rovation ini dapat berkontribusi signifikan dalam upaya nasional kita untuk menurunkan angka kecelakaan lalu lintas, sekaligus membangun kesadaran dan kepedulian di kalangan masyarakat luas," ujar Munadi Herlambang, Jumat (1/3/2024).

Selain memperkenalkan finalis dan ide-ide inovatif mereka, acara ini juga menjadi momen pengukuhan Ketua dan Pengurus Road Safety Ranger Z, sebuah kelompok yang terdiri dari mahasiswa yang berdedikasi untuk mempromosikan keselamatan jalan raya di kalangan masyarakat.