HOME EDUKASI KAMPUS

5 PTN yang Punya Jurusan Kedokteran Gigi 2024 Terbaik

Timothy Gishelardo , Jurnalis-Minggu, 25 Februari 2024 |15:01 WIB
5 PTN yang Punya Jurusan Kedokteran Gigi 2024 Terbaik
PTN dengan jurusan kedokteran gigi terbaik (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA – 5 PTN yang punya jurusan Kedokteran Gigi 2024 terbaik. Jurusan Kedokteran Gigi adalah salah satu jurusan yang diminati calon mahasiswa.

Oleh karena itu, muncul pertanyaan di manakah perguruan tinggi negeri (PTN) yang memiliki jurusan Kedokteran Gigi terbaik di Indonesia.

Mereka yang lulus dari program kedokteran gigi memiliki peluang karir yang luas, seperti menjadi PNS atau PPPK di lembaga pemerintah yang berkaitan dengan bidang kesehatan.

Lulusan kedokteran gigi juga dapat meniti karier sebagai dosen,membuka praktek klinik gigi hingga menjadi pembuat konten dengan fokus pada kesehatan gigi.

Tidak hanya itu, jurusan kedokteran gigi juga menawarkan berbagai peluang karir yang luas, mulai dari praktik klinis hingga penelitian dan pengajaran di bidang kesehatan gigi.

Selain itu, menjadi dokter gigi memberikan kesempatan untuk berkontribusi pada kesehatan gigi dan mulut masyarakat, mencegah penyakit gigi, dan memberikan perawatan yang diperlukan.

Profesi ini juga dianggap prestisius dalam masyarakat, memberikan pengakuan sosial yang tinggi kepada para praktisi. Selain itu, stabilitas finansial yang dijanjikan oleh profesi ini menjadi daya tarik tambahan bagi banyak calon mahasiswa.

Jurusan ini juga menantang secara intelektual dan memungkinkan pengembangan pribadi yang berkelanjutan. Alasan-alasan tersebut yang menjadikan jurusan Kedokteran Gigi sebagai pilihan menarik bagi mereka yang tertarik pada bidang kesehatan gigi dan mulut serta ingin memberikan dampak positif pada kesejahteraan masyarakat.

Untuk menjawab pertanyaan terkait PTN di Indonesia mana yang memiliki jurusan Kedokteran Gigi terbaik, Okezone melansir dari Scimago Institution Rankings (SIR) 2023 yang menyusun daftar 5 universitas terkemuka di Indonesia untuk program studi Kedokteran Gigi.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
