Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Prediksi Rata-Rata Nilai Rapor Lolos SNBP 2024 di Universitas Samudra

Adzira Febriyanti , Jurnalis-Kamis, 15 Februari 2024 |07:16 WIB
Prediksi Rata-Rata Nilai Rapor Lolos SNBP 2024 di Universitas Samudra
Prediksi Nilai Rata-Rata Rapor Lolos SNBP 2024 di Universitas Samudra (Foto: Unsam)
A
A
A

JAKARTA - Prediksi rata-rata nilai rapor lolos SNBP 2024 di Universitas Samudra menarik untuk diketahui.

Rata-rata nilai rapor lolos SNBP 2024 di Universitas Samudra atau Unsam dibagikan kepada peserta merupakan hasil survei yang pernah mengikuti seleksi SNBP di UNSAM.

Universitas Samudra adalah sebuah perguruan tinggi negeri (PTN) berlokasi di Kota Langsa, Aceh, Indonesia. Universitas ini memiliki 5 fakultas dan 27 program studi.

Berikut ini prediksi rata-rata nilai rapor lolos SNBP 2024 di Universitas Samudra

Nilai Rapor Saintek

Agribisnis : 82,81

Agroteknologi :79,42

Biologi : 86,65

Budidaya Perairan : 82,61

Fisika : 85,51

Kimia: 87,97

Matematika : 86,62

Pendidikan Biologi : 82,7

Pendidikan Fisika : 86,81

Pendidikan Kimia : 83,73

Pendidikan Matematika : 83,11

Teknik Industri : 84,39

Teknik Informatika : 85,56

Teknik Mesin : 82,86

Teknik Sipil : 85,98

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/25/65/3133695/utbk_2025-sPA4_large.jpg
Panitia SNPMB Kutuk Kecurangan Pelaksanaan UTBK SNBT 2025  
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/29/65/3127052/snbt_2025-TIx1_large.jpg
Ada Berapa Jumlah Soal UTBK SNBT 2025?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/29/65/3127042/snbt_2025-BGAx_large.jpg
Segini Skor UTBK ITB dan IPB untuk Lolos SNBT 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/17/65/3105514/beasiswa-fl1c_large.jpg
Kapan Batas Simpan Permanen Akun SNPMB 2025?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/05/624/3101629/snpmb-K5hw_large.jpg
Ini Mekanisme Registrasi Akun SNPMB 2025 dan Pengisian PDSS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/28/65/3099465/snbp-QTmn_large.jpeg
Cara Cek Kuota Sekolah SNBP 2025
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement