Prediksi Rata-Rata Nilai Rapor Lolos SNBP 2024 di Universitas Samudra

Prediksi Nilai Rata-Rata Rapor Lolos SNBP 2024 di Universitas Samudra (Foto: Unsam)

JAKARTA - Prediksi rata-rata nilai rapor lolos SNBP 2024 di Universitas Samudra menarik untuk diketahui.

Rata-rata nilai rapor lolos SNBP 2024 di Universitas Samudra atau Unsam dibagikan kepada peserta merupakan hasil survei yang pernah mengikuti seleksi SNBP di UNSAM.

Universitas Samudra adalah sebuah perguruan tinggi negeri (PTN) berlokasi di Kota Langsa, Aceh, Indonesia. Universitas ini memiliki 5 fakultas dan 27 program studi.

Berikut ini prediksi rata-rata nilai rapor lolos SNBP 2024 di Universitas Samudra

Nilai Rapor Saintek

Agribisnis : 82,81

Agroteknologi :79,42

Biologi : 86,65

Budidaya Perairan : 82,61

Fisika : 85,51

Kimia: 87,97

Matematika : 86,62

Pendidikan Biologi : 82,7

Pendidikan Fisika : 86,81

Pendidikan Kimia : 83,73

Pendidikan Matematika : 83,11

Teknik Industri : 84,39

Teknik Informatika : 85,56

Teknik Mesin : 82,86

Teknik Sipil : 85,98