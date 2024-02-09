6 PTN yang Buka Jalur Khusus Anggota Pramuka, Cek Syaratnya

JAKARTA – Jika kamu adalah seorang anggota Pramuka yang saat ini masih berada di SMA atau SMK kelas 12, kamu memiliki kesempatan untuk dapat mendaftar masuk ke Perguruan Tinggi Negeri (PTN) lho. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya jalur khusus bagi para anggota Pramuka yang termasuk di dalam jalur Prestasi Pramuka.

Jalur prestasi Pramuka ini merupakan Seleksi Mandiri yang bisa dilakukan oleh para anggota pramuka kelas SMA/SMK yang sedang berada di kelas 12. Akan tetapi, tidak semua PTN membuka jalur ini. Sejauh ini, hanya ada 6 PTN yang membuka Seleksi Mandiri jalur prestasi Pramuka 2024 ini.

Keenam PTN ternama Indonesia ini memiliki persyaratan yang berbeda-beda untuk pendaftar jalur prestasi Pramuka. Ini merupakan langkah positif dalam mendukung pengembangan dan pengakuan atas prestasi serta kontribusi anggota Pramuka dalam kegiatan kepemimpinan dan sosial di masyarakat.

BACA JUGA: 6 PTN yang Menerima Mahasiswa Baru Lewat Jalur Hafidz Quran

Lantas, apa saja keenam PTN yang membuka jalur tersebut? Dan apa saja persyaratan yang harus diikuti oleh para calon pendaftarnya? Simak informasinya berikut ini.

6 PTN Buka Kesempatan Jalur Khusus Anggota Pramuka

1. Universitas Negeri Jakarta (UNJ)

UNJ membuka kesempatan bagi calon mahasiswa yang memiliki prestasi dan keterampilan di bidang kepramukaan untuk mendaftar melalui jalur prestasi Pramuka. Calon mahasiswa yang memenuhi syarat dapat mengikuti proses seleksi yang ditetapkan oleh UNJ untuk jalur ini. Berikut syarat-syaratnya:

● Lulus SMA/Sederajat pada tahun pembukaan pendaftaran.

● Memiliki rata-rata nilai semester 1 - 5 sekurang-kurangnya 80.

● Aktif sebagai Anggota Pramuka sebagai Dewan Ambalan atau Dewan Kerja Ranting/Cabang/Daerah.

BACA JUGA: 6 Jalur Seleksi Masuk PTN 2024 Lengkap dengan Jadwal dan Persyaratannya

● Telah mencapai tingkatan Pramuka Penegak Garuda.

● Memiliki prestasi internasional/nasional, daerah, cabang di bidang kepramukaan.

● Memiliki keterampilan kepramukaan, seperti Rescue, yang akan diuji kompetensinya oleh UNJ.