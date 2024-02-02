Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

AICIS 2024 Dibuka, saatnya Akademisi Cari Solusi Perdamaian Dunia

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Jum'at, 02 Februari 2024 |00:58 WIB
AICIS 2024 Dibuka, saatnya Akademisi Cari Solusi Perdamaian Dunia
AICIS 2024 Resmi Dibuka (Foto: Okezone)
SEMARANG - Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS) ke-23 yang digelar di Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo, Semarang, Jawa Tengah, resmi dibuka oleh Wakil Menteri Agama (Wamenag) RI Saiful Rahmat Dasuki, Kamis (1/2/2024) malam.

AICIS 2024 digelar pada 1-4 Februari 2024 ini akan mempertemukan ratusan akademisi, cendekiawan, intelektual internasional muslim untuk merumuskan solusi dari berbagai permasalahan kemanusiaan global.

Wamenag menilai AICIS 2024 menjadi forum strategis medefinisikan peran agama dalam menghadapi berbagai situasi global saat ini.

"Kami berharap bahwa AICIS memberikan wawasan berharga tentang bagaimana kita meredefinisikan peran agama menghadapi krisis kemanusiaan. Dan bagaimana kita dapat bergerak maju menuju dunia yang lebih damai, adil, menghormati atas manusia untuk semua, " katanya.

Selain itu, Wamenag berharap bahwa setelah AICIS yang mengangkat tema 'Redefining The Roles of Religion in Addressing Human Crisis: Encountering Peace, Justice, and Human Rights Issues' ini digelar, semua pihak bisa bergerak maju untuk mencapai kedamaian, keadilan dan saling menghormati antar sesama.

"Marilah kita terus menjaga dan mendorong semangat dialog terbuka dan saling pengertian membangun jembatan antar keyakinan, menciptakan kedamaian di mana individu merasakan perdamaian merasakan keadilan dan penghormatan terhadap hak hak dasarnya, " terangnya.

Harapan serupa juga disampaikan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Muhammad Ali Ramdhani. Dia mendorong AICIS dapat menghasilkan kesepakatan bersama untuk mengatasi permasalahan kemanusiaan global.

"AICIS bukan hanya sebagai forum akademik yang eksklusif dan teoretik, tetapi sebagai forum akademik yang sekaligus memberikan tawaran solusi berbagai krisis global," kata sosok yang akrab disapa Kang Dhani ini.

