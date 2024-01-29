Prediksi Rata-Rata Nilai Rapor Lolos di PKN STAN 2024

JAKARTA - Menarik untuk mengetahui berapa prediksi rata-rata nilai rapor lolos di PKN STAN 2024.

Salah satu sekolah kedinasan yang memiliki banyak peminat setiap tahunnya yaitu PKN STAN.

Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN merupakan perguruan tinggi kedinasan di bawah Kementerian Keuangan yang menyelenggarakan pendidikan vokasi di bidang keuangan negara.

Program studi yang saat ini diselenggarakan PKN STAN yaitu program studi D IV Akuntansi Sektor Publik, D IV Manajemen Keuangan Negara, dan D IV Manajemen Aset Publik.

Syarat minimal yang diperlukan untuk mendaftar di Politeknik Keuangan Negara PKN STAN meliputi nilai rapor dan ijazah.

Proses pendaftaran PKN STAN 2024 diperkirakan akan dimulai dari bulan Februari hingga Maret. Seperti tahun sebelumnya, calon mahasiswa harus memenuhi sejumlah persyaratan yang ditetapkan untuk mendaftar di PKN STAN.

Hal ini mencakup penilaian nilai Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK), nilai rapor, serta ijazah sebagai bagian dari proses seleksi.

PKN STAN memiliki beberapa keunggulan yang dinilai dapat menjadikan perguruan tinggi ini menjadi pilihan oleh banyak orang.

Selain biaya pendidikan yang akan ditanggung oleh pemerintah yaitu melalui Kementerian Keuangan, para pelajar yang mengenyam pendidikan di PKN STAN juga akan mendapatkan jaminan ikatan kerja ketika lulus.

Melihat beberapa alasan tersebut menjadikan PKN STAN menjadi sekolah yang diincar banyak calon mahasiswa.

Berikut ini prediksi rata-rata nilai rapor lolos di PKN STAN 2024: