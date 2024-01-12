Terbukti Berkualitas, UPH Raih Akreditasi Unggul Secara Institusi

Rektor UPH Dr. (Hon) Jonathan L. Parapak, Wakil Dekan Bidang Akademik Christine L. Sommers, Direktur Eksekutif YPPH Dr Stephanie Riady, Ketua Tim Task Force UPH Unggul Prof. Dr Diena Muttiara Lemy,

Tangerang- Universitas Pelita Harapan (UPH) telah resmi meraih predikat Akreditasi Unggul dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Hal ini tertuang dalam Surat Keputusan Nomor 1154/SK/BAN-PT/Ak/PT/XII/2023, pada 20 Desember 2023. Pencapaian akreditasi tertinggi ini menjadi pengakuan atas kualitas pendidikan yang diberikan, serta kontribusi universitas dalam melakukan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat.

Penyerahan Sertifikat dan Surat Keputusan (SK) Akreditasi Unggul juga telah dilakukan secara simbolis kepada Rektor UPH Dr. (Hon) Jonathan L. Parapak dan juga kepada Direktur Eksekutif Yayasan Pendidikan Pelita Harapan (YPPH), Dr. Stephanie Riady di Grand Chapel, UPH Kampus Lippo Village, Tangerang pada Rabu (10/1/ 2024).

Rektor UPH menyampaikan apresiasi atas pencapaian ini. “Saya berterima kasih kepada seluruh komunitas UPH yang telah memberikan kontribusi terbaik. Terima kasih kepada Yayasan Pendidikan Pelita Harapan (YPPH) atas dukungannya, dan terima kasih kepada Tim Task Force yang mempersiapkan akreditasi, serta semua pihak yang terlibat. Akreditasi Unggul ini adalah anugerah Tuhan bagi kita, serta menjadi persembahan bagi masyarakat,” tuturnya.

UPH meraih Akreditasi Unggul setelah melalui serangkaian penilaian lapangan yang dilakukan oleh asesor BAN-PT, termasuk wawancara, eksplorasi dokumen, dan visitasi pada 26-28 November 2023 di UPH Kampus Lippo Village, Tangerang.

Prof. Dr. Diena Mutiara Lemy, selaku Ketua Tim Task Force UPH Unggul sekaligus Dekan Fakultas Pariwisata mengungkapkan, ada sembilan kriteria penilaian yang telah dipenuhi UPH untuk mendapatkan Akreditasi Unggul.