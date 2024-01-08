Periskop 2024: Kenali 3 Jalur SNPMB 2024 Masuk PTN, Simak Syaratnya

JAKARTA – Dalam pelaksanaan Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) 2024, terdapat aturan baru tahun 2024. Hal ini penting diketahui untuk kamu yang memang berniat peruntungan lolos PTN.

Berikut adalah aturan baru jalur SNPMB 2024 dari laman resmi Kemendikbudristek, Selasa (9/1/2024):

1. Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP)

Siswa kelas 12 SMA/MK/SMK pada tahun ajaran 2023/2024 yang memiliki prestasi unggul berkesempatan untuk mengikuti jalur seleksi ini. Evaluasi seleksi didasarkan pada penilaian nilai rapor atau mata pelajaran, prestasi akademik, dan pencapaian prestasi non-akademik.

Beberapa persyaratan SNPB 2024 adalah:

• Memiliki prestasi akademik memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh masing-masing PTN

• Memiliki Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) dan sudah terdaftar di Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS)

• Memiliki nilai rapor semester 1 hingga 5 yang telah diisikan ke dalam PDSS

• Wajib melampirkan Portofolio bagi para peserta yang memilih program studi bidang seni dan olahraga

BACA JUGA:

2. Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT)

Peserta lulusan tahun 2023 dan 2022 berkesempatan untuk mengikuti jalur SNBT ini. Namun, untuk berhasil lulus dalam jalur seleksi ini, mereka diwajibkan mengikuti Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK). UTBK menguji tiga materi, yaitu Tes Potensi Skolastik (TPS), Literasi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, dan Penalaran Matematika.

Beberapa persyaratan SBNT 2024 adalah:

• Terdaftar dan mempunyai akun SNPMB

• Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK)

• Siswa SMA/MA/SMK/sederajat calon lulusan tahun 2024 memiliki Surat Keterangan Siswa SMA/MA/SMK Kelas 12 atau peserta didik Paket C tahun 2024 dengan usia maksimal 25 tahun (per Juli 2024). Surat Keterangan Siswa Kelas 12 berisi foto berwarna terbaru, cap sekolah, dan tanda tangan Kepala Sekolah

• Siswa lulusan SMA/MA/SMK/sederajat tahun 2022 dan 2023 atau lulusan Paket C tahun 2022 dan 2023 memiliki ijazah dengan usia maksimal 25 tahun (per Juli 2024). Lulusan SMA luar negeri sederajat harus punya ijazah yang telah disetarakan

• Tidak lulus SNPB 2023 atau SNMPTN 2021 dan SNMPTN 2022

• Sehat jasmani dan rohani

• Melampirkan portofolio bagi peserta yang memilih bidang studi seni dan olahraga

• Bagi peserta tuna netra wajib unggah Surat Pernyataan Tuna Netra

• Hasil UTBK saat dibuka hanya berlaku untuk SNBT dan penerimaan PTN pada tahun yang sama saja